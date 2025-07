Presidente Petro acepta la renuncia de Laura Sarabia y le desea “la mejor de las suertes”

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Laura Sarabia como canciller, reconociendo su labor no solo dentro de su Gobierno, sino en la campaña de 2022.

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público", manifestó Sarabia en la misiva que dirigió al jefe de Estado este jueves 3 de julio.

La canciller, que estaba en el cargo desde el pasado 25 de enero, agregó: "Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar".

Su dimisión se produjo en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes, que ya le costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leyva, ahora enfrentado con el presidente, que lo acusa de conspirar para sacarle del poder.

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", agregó en su carta Laura Sarabia, quien se encuentra de visita en República Checa.

La saliente funcionaria no mencionó directamente la polémica de los pasaportes, pero su renuncia ocurre un día después de que el nuevo jefe de Gabinete de Petro, Alfredo Saade, anunciara que se firmará un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de esos documentos, contradiciendo una decisión tomada días antes por la canciller, de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons.



La respuesta del presidente a Laura Sarabia

A través de sus redes sociales, el mandatario escribió: “Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina. Estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora”.

“Y luego en el gobierno descubrí, si escoge ese camino, que tiene la inteligencia que capta con rapidez. La mente rápida que se enriquece con mucho estudio”, añadió.

El mandatario terminó su mensaje diciendo que esperaba “que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar”.

