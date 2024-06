Laura Sarabia tras informe sobre su hermano: "Sé que soy un obstáculo que necesitan remover"

Luego de que la periodista María Jimena Duzán publicara una columna de opinión en Cambio, realizándole una serie de preguntas a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, por supuestos comportamientos de su hermano Andrés Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro contestó.

Laura Sarabia, desde su cuenta de X, manifestó que responderá por sus actos: “No duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover".

María Jimena Duzán, en su columna Preguntas para Laura Sarabia y su hermano Andrés, en la revista Cambio, hace una serie de cuestionamientos a los hermanos Sarabia, entre los cuales se encuentra el salto en el nivel de vida que ha tenido Andrés y un supuesto incremento en sus gastos.

Además, la periodista le pregunta a Andrés Sarabia si es cierto que ahora viaja en aviones privados a conciertos en países como Aruba y si vive en un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá, además de conducir lujosos vehículos de gama alta.

Las preguntas no solo van dirigidas a Andrés, pues Laura Sarabia también fue cuestionada, entre otras cosas, porque según el informe su hermano estaría exigiendo porcentajes a contratistas que negocian con el Gobierno Nacional.

Además, María Jimena Duzán revivió el episodio de Marelbys Meza y cuestionó a Sarabia si realmente fueron 7.000 dólares que se desaparecieron de su apartamento.

Entre los cuestionamientos, Duzán le pregunta a Laura Sarabia si el presidente Gustavo Petro sabe que Andrés Sarabia es lobista y que anda por las entidades públicas con grandes empresarios buscando contratos.

¿Qué dijo Laura Sarabia?

Desde X, Laura Sarabia, además de asegurar que responderá a las preguntas de la periodista, manifestó que “mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado”.

Agregó que “contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia. Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente. Por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado”.

Por último, María Jimena Duzán terminó su columna en Cambio enviándole un mensaje al jefe de Estado, Gustavo Petro: “¡Despierte, señor presidente!”

