Resultados Baloto y Revancha del miércoles 13 de agosto de 2025: estos son los números ganadores.

El juego de azar de Baloto y Revancha realizó un nuevo sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025, el segundo de la semana, según la programación vigente de Coljuegos. Esta jornada, como es habitual, se desarrolló con transmisión oficial en televisión a través del Canal 1 y mediante streaming por las redes sociales oficiales del juego, incluyendo Facebook Live y YouTube Live.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además del sorteo principal de Baloto, los jugadores también pudieron participar en el sorteo Revancha, opción que se habilita con la misma combinación de números pero con un acumulado adicional: Baloto con un acumulado de $14.200 millones y Revancha con un acumulado de $2.400 millones. El monto de cada acumulado varía según la cantidad de aciertos registrados en sorteos anteriores, ya que el pozo se incrementa cada jornada cuando no se registran ganadores con los números completos.

Números ganadores de hoy miércoles 13 de agosto

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Estos números corresponden a la extracción realizada este miércoles 16 de julio de 2025.

Publicidad

Así se juega Baloto y Revancha

El funcionamiento del juego Baloto se basa en la selección de una combinación numérica que consta de cinco números únicos entre el 1 y el 43, más un número adicional conocido como "superbalota", cuya numeración va del 1 al 16. El precio por cada jugada es de $5.700 pesos. Si se desea participar también en Revancha, se debe pagar un monto adicional de $2.100 pesos, conservando la misma combinación de números para un segundo sorteo independiente.

Publicidad

Las personas pueden elegir sus números manualmente, indicándoselos al operario del punto de venta, o pueden optar por la modalidad automática, donde el sistema escoge aleatoriamente las cifras. Una vez registrada la jugada, se emite un tiquete físico o digital que es indispensable para cualquier reclamación posterior.

Frecuencia de sorteos y próximos juegos

Desde que se actualizó el esquema de sorteos, Baloto se juega tres veces por semana:

Lunes

Miércoles

Sábado

Cada jornada inicia su transmisión a partir de las 11:00 de la noche, permitiendo a los participantes realizar sus apuestas hasta minutos antes de la hora de corte establecida. El próximo sorteo será el sábado 16 de agosto, oportunidad donde el acumulado podrá aumentar según los resultados de esta jornada.

¿Cómo funcionan los premios y qué hacer si se gana?

Los premios del Baloto y Revancha dependen del número de aciertos conseguidos por el jugador. Existen varias categorías de premios, que van desde aciertos parciales hasta el premio mayor por coincidencia completa. Si el jugador resulta ganador, debe tener en cuenta lo siguiente según el valor del premio:

Publicidad

Premios menores a 182 UVT (aproximadamente $9.063.000 en 2025): pueden reclamarse directamente en cualquier punto de venta autorizado como SuperGIROS o SuRed, presentando el tiquete original junto a un documento de identidad válido.

pueden reclamarse directamente en cualquier punto de venta autorizado como SuperGIROS o SuRed, presentando el tiquete original junto a un documento de identidad válido. Premios iguales o mayores a 182 UVT: deben ser reclamados mediante la Fiduciaria de Occidente, en cualquiera de sus oficinas principales. Este trámite requiere cita previa y la presentación del tiquete, documento de identidad y un formulario de reclamación.

Es fundamental realizar el trámite de cobro dentro del año siguiente a la fecha del sorteo, ya que después de 365 días los premios no reclamados se transfieren a recursos del sector salud.

Sedes para reclamar premios mayores

Bogotá: Carrera 13 #26A-47, pisos 9 y 10

Medellín: Calle 3 Sur #41-65, oficina 501

Cali: Carrera 4 #7-61, piso 5

Barranquilla: Carrera 51B #80-58, oficina 1601

Bucaramanga: Calle 44A #29A-05, piso 2, barrio Sotomayor

Otras opciones de juego similares a Baloto y Revancha

Además de Baloto y Revancha, en Colombia también están disponibles otras modalidades como:



MiLoto: selección de 5 números entre 1 y 39, con sorteos los lunes, martes, jueves y viernes, a un costo de $4.000.

selección de 5 números entre 1 y 39, con sorteos los lunes, martes, jueves y viernes, a un costo de $4.000. ColorLoto: juego basado en seis combinaciones de colores y números entre 1 y 7, sin repeticiones. Sus sorteos se realizan lunes y jueves, con un precio de $5.000 por jugada.

Estas opciones permiten a los jugadores participar con mayor frecuencia o con diferentes formatos de selección. Además, la entidad autorizada de juegos hace las siguientes recomendaciones:

Publicidad

Siempre verifique sus resultados únicamente en canales oficiales.

Conserve el tiquete físico o digital en buen estado.

Recuerde que los premios se reclaman únicamente con el comprobante válido.

Si realiza su jugada en línea, debe tener acceso a su cuenta para generar el comprobante.

Jugar es un acto voluntario, por lo que es recomendable hacerlo de manera responsable.

Para más información, condiciones o historial de sorteos, consulte el portal oficial de Baloto o acérquese a cualquiera de los puntos autorizados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

vgomezgo@caracoltv.com.co