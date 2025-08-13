Resultados de Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 13 de agosto: números ganadores.

El miércoles 13 de agosto de 2025 se llevará a cabo el sorteo número 4916 de la Lotería de Manizales, que entregará un premio mayor de $2.600 millones. La jornada, que iniciará a las 10:30 p. m., también incluirá la entrega de premios secos y aproximaciones, ampliando las opciones de ganar para los participantes. Esta emisión coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, lo que convertirá la noche en una cita importante para los seguidores de estos juegos en Colombia.

El evento podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de la Lotería de Manizales, como YouTube y Facebook, permitiendo a los apostadores conocer los resultados al instante desde cualquier lugar. Con esta transmisión digital, la entidad fortalece la tradición del sorteo semanal y garantiza mayor acceso y transparencia para el público.



Resultados de la Lotería de Manizales 13 de agosto EN VIVO

Los resultados del sorteo son publicados una vez finalice la transmisión oficial de la Lotería de Manizales. Estos son los números ganadores de la jornada:



Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de Manizales

El atractivo principal del sorteo de este miércoles es el premio mayor de $2.600.000.000. No obstante, quienes no acierten el número completo también tienen múltiples oportunidades de obtener ganancias a través de los premios secos y de aproximación que se sortean en cada jornada. Esta es la distribución oficial del plan de premios vigente:



Premio mayor: $2.600.000.000

2 premios secos de $300 millones

3 premios secos de $200 millones

5 premios secos de $100 millones

10 premios secos de $80 millones

10 premios secos de $60 millones

10 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $40 millones

1 premio seco especial de $1.807.229

Además, existen premios de aproximación para quienes acierten parcialmente el número ganador:



Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Mayor en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

Participar en la Lotería de Manizales es un trámite sencillo y disponible para cualquier persona mayor de edad en Colombia. Los billetes pueden adquirirse de manera presencial en puntos de venta autorizados —como droguerías, supermercados, almacenes o locales de chance— o por internet, a través de plataformas como Lottired, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar con conexión a la red.

Cada billete incluye un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie específica. El comprador puede optar por adquirir el billete completo o solo algunas fracciones, conocidas como "partes". El valor del premio se calcula según la cantidad de fracciones compradas: mientras más fracciones se posean, mayor será el monto a recibir en caso de ganar. El sorteo, que se realiza semanalmente bajo la supervisión de autoridades competentes, define al ganador del premio mayor mediante la extracción de un número y su serie.

Además, se entregan premios adicionales como secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de obtener un beneficio económico. Para jugar en línea, basta con registrarse en la plataforma autorizada, escoger el número de preferencia (o permitir que el sistema lo asigne al azar), seleccionar la cantidad de fracciones y efectuar el pago de manera segura. Tras completar el proceso, el participante recibe una confirmación digital y puede consultar los resultados directamente en la plataforma para verificar si su billete fue premiado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

