Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Simplemente respetamos a la familia": Presidente Petro sobre ausencia en sepelio de Miguel Uribe

"Simplemente respetamos a la familia": Presidente Petro sobre ausencia en sepelio de Miguel Uribe

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, la familia de Miguel Uribe solicitó que ningún miembro del Gobierno estuviera en el funeral.

Gustavo Petro sobre sepelio de Miguel Uribe.
Gustavo Petro sobre sepelio de Miguel Uribe.
AFP / Colprensa
Por: Laura Valentina Mercado
|
Actualizado: agosto 13, 2025 12:34 p. m.

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a su ausencia este miércoles en el sepelio del precandidato Miguel Uribe Turbay, que se lleva a cabo en el salón elíptico del Congreso de la República. La publicación la realizó en respuesta a otro pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez, quien también indicó que no podía asistir por petición de la familia del senador, lo cual, además, fue conformado por el ministro del Interior Armando Benedetti.

"No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio", escribió el presidente. De igual forma, la vicepresidenta indicó: "Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión".

Por su parte, Benedetti indicó que desde que se reportó el fallecimiento, durante la madrugada del lunes 11 de agosto, ha estado en contacto con la familia del precandidato fallecido. El martes, dijo el minsitro, “le expresé (a la familia) el interés del señor presidente de la República de asistir en algún momento a las honras fúnebres, a lo cual la familia, después de haberlo pensado durante algunas horas, decidió que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esas horas o en esos momentos de dolor, en las exequias que se llevarán a cabo en la Catedral”.
Noticia en desarrollo....

