Mensaje del ministro de Salud al de Hacienda: “Que venga y ponga el cu#$”

24 horas después de que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló al presidente de la Fiduprevisora como responsable de la improvisación en el servicio de la salud de los maestros se conocieron varios audios que demostrarían que el funcionario sí sabía lo que estaba pasando y que era consciente del caos en el cambio del sistema de atención al magisterio.

>>> En contexto: Maestros dicen que hay “enemigos claros” en la implementación del nuevo sistema de salud

El pasado lunes, Jaramillo aseguró que todo el problema de la atención de los maestros del Fomag era responsabilidad del presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.

Estos audios salieron de un comité que se ejecutó el 7 de mayo en el que estuvieron presentes el presidente de la Fiduprevisora, el ministro de Salud, la ministra de Educación, el director para la seguridad y salud en el trabajo, asesores, entre otros.

Publicidad

Allí, Jaramillo reconoció la crisis y sugirió soluciones. Una de ellas es que los medicamentos a los maestros se los entreguen las IPS. Esta situación contradice una orden del presidente Petro.

"Entréguele la medicina, después arreglamos el problema. Es por ahora, mientras tanto. Si los dispensarios los están mandando a zonas peligrosas, no les están dando, que de una vez la IPS le entregue y se va solucionando. El problema es que este es un momento de crisis, de necesidad, de urgencia. Después hacemos lo que el presidente dice, pero la crisis hay que palearla”, dijo Jaramillo en esos audios.

Publicidad

El ministro también sugirió que cualquier problema, incluido el pago, se solucione después: “"No hay necesidad de incluirlo en la capital, porque si lo incluye en la capital la amarra. Perdónenme, pero no hay necesidad de amarrar las cosas, se le paga la droga apenas pase la factura. No señor, a este precio es esto y punto, pero se arregla después”.

Al final de los audios, la discusión también abordó el tema tarifario, que según el ministro no es aceptado por las IPS: “El ministro de Hacienda que se venga también para acá y que ponga el cu$%, porque no puede ser que nosotros, perdónenme la palabra, somos los que estamos aquí respondiendo. Que vengan, pero no solamente nosotros, muy bueno estar por allá, pero es muy difícil estar por aquí”.

A propósito del tema, la Supersalud ordenó medidas cautelares contra la Fiduprevisora y el Fomag.

Publicidad

>>> Temas relacionados: Supersalud impuso medida cautelar a la Fiduprevisora y al Fomag