Mininterior tras denuncia de Verónica Alcocer: “Es una acusación delicada”

Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, denuncióante la Fiscalía General de la Nación un plan en su contra para desprestigiarla, vinculándola con actos de corrupción.

Pero su denuncia es aún más grave, porque dice que detrás de este complot hay enfrentamientos entre los mismos funcionarios de palacio, que calificó como fuego amigo.

“De igual manera, el fenómeno del fuego amigo en gobiernos es una estrategia utilizada para desviar la atención de temas de corrupción. En estos casos, son personas dentro del mismo Gobierno quienes lanzan historias y rumores para confundir a la opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones. Este tipo de maniobras no solo socavan la confianza en las instituciones, sino que también perpetúan la impunidad al evitar que se aborden y resuelvan adecuadamente los problemas de corrupción”, dice el documento.

En la denuncia, la primera dama se refiere a hechos de corrupción con los cuales la quieren vincular.

“Dentro del contenido de la información engañosa allí difundida, se pretende relacionar mi nombre con las recientes noticias y actuaciones adelantadas con relación a la UNGRD, con el ánimo de afectar mi buen nombre y, con ello, desprestigiar el ejercicio del Gobierno nacional, presidido por mi esposo, Gustavo Francisco Petro”, precisa el documento.

Verónica Alcocer denuncia hostigamiento agravado, por lo cual pidió la intervención de la Fiscalía, y dice que todo se está armando con una campaña de desinformación.

Aunque no entrega nombres de lo califica como información engañosa en su contra, deja claro que entregará todos los datos a la Fiscalía.

¿Qué dice el Gobierno sobre la denuncia de Verónica Alcocer?

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que “es una acusación delicada y, si la hace ella, es porque tiene elementos de juicio”.

“O sea, una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio muy fuertes. Eso lo tengo claro y no respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, manifestó Velasco.

La primera dama ahora está esperando la asignación de fiscal para el caso y, en ese momento, entregará un paquete de documentos con su equipo de abogados donde estarán incluidos los nombres de las personas que estarían detrás del hostigamiento que denuncia.

Detrás de esta situación podrían estar algunos congresistas y, como lo dice Verónica Alcocer, funcionarios del Gobierno nacional.

