Ministra de Educación alertó por fallas en el modelo de salud del Fomag y pidió una auditoría

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó el martes una auditoría forense al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ante la posible existencia de irregularidades. El anuncio se produjo durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, en el que cuestionó los resultados del modelo de atención implementado en 2024.

La funcionaria describió el panorama del sistema con una frase: "Una crónica del desastre del modelo de salud". Según explicó, la administración actual encontró problemas que venían de años anteriores y que, a su juicio, requieren una respuesta que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar la atención de los integrantes del magisterio.



Ministra pidió auditoría forense por posibles irregularidades en el Fomag

La funcionaria informó que solicitó al presidente de la República Abelardo de la Espriella una auditoría forense ante la posible existencia de una cadena de corrupción alrededor del Fondo. Uno de los puntos expuestos por Hoyos fue el acceso a la información sobre la administración del Fomag. Según indicó, el Ministerio de Educación tuvo que interponer siete acciones de tutela contra la administración anterior para obtener información de Fiduprevisora relacionada con el contrato de fiducia.

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El actual Gobierno "constató una fractura que venía de atrás y cuestionó los resultados del modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024. Señaló que los mayores recursos deberían reflejarse en más servicios y advirtió que las fallas han vulnerado los derechos fundamentales del magisterio", se lee en un comunicado compartido por el Ministerio de Educación. Sobre el estado del Fondo, la ministra aseguró que el diagnóstico técnico del Ministerio de Educación "registra 59 hallazgos, principalmente financieros y de salud". El documento también reporta un patrimonio negativo de $3,198 billones con corte a junio de 2026.



Gobierno busca acuerdos con Fecode y anuncia reunión del Fomag

Como parte de las acciones anunciadas, Hoyos señaló que el Gobierno trabaja en una salida concertada con Fecode y los ministerios de Salud y Hacienda. También indicó que solicitó al Ministerio de Hacienda "dar prioridad a los recursos pendientes" y que se reunió con la fiscal general para "pedir atención a las investigaciones, además de adelantar gestiones ante los organismos de control".



La ministra agregó que ha adelantado gestiones ante los organismos de control y manifestó su disposición a participar en la mesa central de Fecode. Finalmente, anunció que el próximo Consejo Directivo del Fomag se realizará el 30 de octubre de 2026. Según lo expuesto por la funcionaria, la prioridad es adoptar decisiones que permitan superar la situación del Fondo y proteger "efectivamente la salud y los derechos de los maestros".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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