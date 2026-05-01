Supersalud ordena inspección sobre Fomag tras denuncia de presidente Petro por presunta corrupción

La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer este 1 de mayo que Daniel Quintero Calle, ahora superintendente, dio instrucción para que se aperture una actuación especial sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta decisión obedece a una orden que dio el presidente Gustavo Petro a Quintero durante un discurso en el que señaló que dentro de esta entidad, administrada por Fiduprevisora, habría un presunto caso de corrupción. La diligencia tendrá un carácter prioritario.

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La instrucción fue dada a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud de la Supersalud, que tendrá que iniciar una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el Modelo de Salud del Magisterio para revisar su operación, prestación de servicios y manejo de los recursos del sistema; esto con el objetivo de verificar las afirmaciones que hizo el jefe de Estado durante su discurso en el marco del Día del Trabajo, que celebró en Medellín.

Y es que el mandatario señaló que en el Fomag se habrían desviado multimillonarios recursos destinados a la atención en salud de los docentes. Dichas irregularidades comprometerían a funcionarios y directivos. En su discurso, Petro señaló que el actual modelo de servicio habría favorecido a intermediarios privados que no estarían garantizando una atención adecuada.



De acuerdo con cifras reveladas por Presidencia en marzo de 2025, más de 800.000 personas en todo el territorio nacional están afiliadas a este fondo (tanto docentes como beneficiarios).



“La instrucción ordena adelantar de manera inmediata y prioritaria las acciones necesarias para abrir la investigación, así como realizar una revisión integral de los procesos asociados a la administración del modelo, la contratación, la red de servicios, la entrega de medicamentos, las autorizaciones, la gestión de PQRS, auditorías, pagos y el flujo de recursos destinados a docentes, pensionados y beneficiarios”, detalla la Supersalud en su comunicado.

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La inspección también incluye la revisión de actores que intervienen en el sistema como la Fiduprevisora, en calidad de administradora de los recursos del fondo. De igual forma, operadores, prestadores de servicios de salud, gestores farmacéuticos, interventorías y demás entidades vinculadas tendrán que ser evaluadas durante esta actuación especial.



Plazo de 15 días para presentar resultados

El presidente también puso un plazo al superintendente para presentar resultados: cuenta con 15 días para presentar un informe detallado en el que se identifique a los posibles responsables que haya en la Fiduprevisora. Además, debe elaborar un listado de los implicados y avanzar en las denuncias correspondientes.

“Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con esos robos y pone la denuncia contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos, a favor de los maestros y maestras de Colombia”, ordenó el presidente.

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En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud contempla compilar hallazgos y riesgos, identificar irregularidades y responsables, y evaluar el posible traslado del caso a organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

La entidad asegura que la actuación tendrá un carácter prioritario y habrá un primer reporte de avance que hable sobre las actuaciones adelantadas, los requerimientos proyectados, los hallazgos preliminares identificados y las necesidades de articulación con otras dependencias. A su vez, Quintero aseguró que la actuación se adelantará de esta manera debido a la importancia del modelo y la necesidad de garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de los usuarios del régimen especial del magisterio.

Paula Rozo

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