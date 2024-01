Ministro Guillermo Jaramillo propuso una reforma tributaria para financiar el sistema de salud

Este lunes, 22 de enero de 2024, Guillermo Jaramillo, ministro de Salud de Colombia, propuso una reforma tributaria para financiar el sistema de salud.



Este pronunciamiento de Guillermo Jaramillo se dio en el marco de una audiencia pública sobre la reforma a la salud. El ministro habló sobre el trámite que le queda al proyecto en el Senado de la República.

También hizo referencia a la crisis económica del sistema, por lo que propuso una reforma tributaria que tiene como objetivo sacar adelante el proyecto.

El ministro dice que el enfoque de esa reforma tributaria sería gravar a los empresarios: “No hay dinero, la Andi dice que no hay dinero y que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar".

Y agregó: "Hacemos una reforma tributaria justa y equitativa. El que menos tiene, menos pone; el que más tiene, más pone. No tenemos más dinero, no hay un gobierno que haya hecho un esfuerzo más grande”.

Cabe recordar que la reforma a la salud comienza en febrero su trámite por el Senado. El proyecto ha sido cuestionado porque no se conoce todavía un concepto sobre su viabilidad fiscal.