Ministro Juan Fernando Cristo le respondió a María Corina Machado: "No hay reconocimiento"

Luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado le pidiera al gobierno colombiano, y en especial a su presidente, Gustavo Petro, tomar acciones sobre la situación en Venezuela aduciendo que "la transición es inevitable" y que el silencio de algunos países "ya no es una opción", el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le respondió.

"Eso es un tema del canciller de la República y de la política de relaciones exteriores, y el canciller y el presidente han fijado claramente la posición del gobierno colombiano de no reconocer lo que sucedió en las elecciones en Venezuela mientras no se conozcan las actas. No se han conocido las actas y no hay un reconocimiento del gobierno colombiano del resultado que reivindica al gobierno venezolano".

El ministro Cristo complementó diciendo que "esperamos que avance en estos días la situación de Venezuela y ojalá se pudiera encontrar una salida política a esta situación. Hay una fecha clave, que es el 10 de enero de 2025, cuando termina el gobierno actual de Nicolás Maduro".

Noticia en desarrollo.