Senador Miguel Uribe pide que “no se apruebe la reforma pensional” tras manifestaciones del domingo

Luego de las multitudinarias marchas del domingo 21 de abril de 2024 en contra de las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, desde la oposición pidieron no aprobar la reforma pensionalque avanza en el Congreso de la República.



“El mensaje de los colombianos de ayer debe ser escuchado, sino por el presidente, por el Congreso de la República”, aseguró Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, durante una sesión este lunes en el Legislativo.

En ese sentido, el parlamentario de la oposición consideró que la reforma pensional, cuya mayoría de artículos ya ha sido aprobada en el Congreso de la República, debe hundirse.

“Congresistas, es justo que, después de la manifestación multitudinaria del día de ayer, hoy no se aprueba la reforma pensional. Y si se va a votar…, que sea para hundirse”, sostuvo el senador Miguel Uribe, al cuestionar que “cómo es posible que un acuerdo político con el presidente tenga mayor legitimidad que el clamor popular”.

Oposición pide al Congreso no votar hoy la reforma pensional. Señala que el mensaje de los colombianos tras la manifestación del domingo fue claro y es no aprobar los proyectos que propone el Gobierno.



Reacción del presidente Petro

En una extensa publicación en la red social X, el mandatario de los colombianos le respondió un trino al periodista Julio Sánchez Cristo, en el que el comunicador social le dijo a Gustavo Petro: “Las marchas de ayer no las puede negar nadie. El señor presidente tiene que escuchar a Laura Sarabia y a sus ministros, pero especialmente a la calle. Él mismo decía hace pocos días que el verdadero poder constituyente era la gente. Escúchelos y hable con ellos”.

El mandatario procedió a escribir: “Julio, sé que hay un sector de la gente que me quiere muerto y que es la misma que aplaudió que mataran 6.402 jóvenes y se creyó el cuento de que eran guerrilleros. Claro que la escucho y me asusta que lleguen al poder de nuevo. Ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas ‘per se’ y sacar el presidente”.

Añadió que “esa parte de la sociedad está muy influenciada por un sistema de ‘fake news’ que incluye a los medios tradicionales que han tomado partido político abandonando el periodismo” y añadió “que son parte del poder constituyente, pues sí lo son, cuando son fuertes destruyen las reformas como hicieron con la revolución en marcha de López Pumarejo y la hundieron en sangre, yo escucho esas voces y dejo que se expresen; lo que si es que no son las únicas voces, hay una más potente que se expresó en 2022 y debe seguir expresándose”.