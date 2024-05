Olmedo López dice que Petro “no sabía" ni "se dio cuenta” de corrupción en la UNGRD

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, reiteró que el presidente Gustavo Petro no tenía conocimiento sobre el entramado de corrupción que se tejió al interior de la unidad. Lo dijo en una entrevista que concedió a Blu Radio.

“El presidente no sabía, el presidente creo que en la medida en que han transcurrido los días recientes viene conociendo parte de la verdad y creo que es uno de los grandes sorprendidos”, sostuvo el exfuncionario.

Olmedo López insistió en que “el presidente en ningún momento se dio cuenta. (…) Creo que el presidente se ha venido dando cuenta es en los momentos que han transcurrido de febrero a hoy”.

El exdirector de la UNGRD habló de ese mes porque fue para esa fecha que dejó de hablar con el jefe de Estado.

¿Laura Sarabia sabía algo del escándalo de corrupción?

El nombre de la directora del Dapre salió a relucir porque fue ella quien contactó a Olmedo López en 2023 para que asumiera la jefatura de la UNGRD.

El exfuncionario fue enfático en decir que “la doctora Laura Sarabia estuvo por fuera del Gobierno varios meses, no hace parte de este proceso, no hace parte de los nombres de principio de oportunidad porque ella no conoce de estos temas porque acaba de llegar al Gobierno, estuvo por fuera y no hace parte de esto, no conoce del tema”.

Olmedo López también negó que su actuar dentro de la UNGRD tuviera la intención de afectar al gobierno de Gustavo Petro. “¿Cree que después de 32 años luchando me voy a prestar para un golpe blando?”, dijo.

