Carlos Carrillo: "Sneyder Pinilla envió más de medio billón a sus amigos de Santander"

Se siguen encontrando irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El viernes 24 de abril el presidente Gustavo Petro alertó sobre billonarios recursos girados de manera ilícita a Santander.

El actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habló en Noticias Caracol sobre este tema y mencionó que la suma de dinero que se giró a Santander es “estrambótica” y Sneyder Pinilla tiene que ver.

Gustavo Petro dijo en el Cauca que “las cuentas nos dan y todavía hay que hacerlas mejor, que un billón de pesos fueron trasladados a municipios de Santander, donde no había desastre natural. Ahí fue rápido, sin que nadie se diera cuenta. Es más, no sale en la prensa todavía. ¿Por qué donde no había desastres se fue una tan enorme cantidad de dinero?”.

Carlos Carrillo, por su parte, asegura que el exsubdirector Sneyder Pinilla, quien destapó todo el escándalo de la unidad, “les mandó más de medio billón de pesos a sus amigos, a un sector de Santander. Recordemos que él viene del clan Aguilar, él fue alcalde del municipio de Sabana de Torres, dejó sucesor cuando salió de la alcaldía y le envió 535.635 millones de pesos a algunos de los municipios de Santander”.

El director explicó que todo el presupuesto de la UNGRD para esta vigencia es de 650.000 millones de pesos y Sneyder Pinilla envió más de 535.000 millones para algunos municipios de Santander.



Millonarios contratos en Girón

En cuanto a las obras de emergencia que nunca existieron y que fueron multimillonarias, Carlos Carrillo explicó que los municipios involucrados “enuncian una emergencia, porque de otra manera no se podría destinar el dinero, pero aquí es un asunto de priorización”.

Al municipio de Girón, expone Carrillo, se le giraron multimillonarios contratos como uno de más de 97.000 millones y otro superior a los 185.000 millones, entre otros: “Es difícil de creer que Girón será el municipio con más problemas y más en riesgo. Un municipio tiene que responder por sus propios problemas y Girón es un municipio no es de los más pobres de Santander. Es parte del área metropolitana, tiene matrícula de vehículos, predial, y no es claro por qué o de quién es ese municipio políticamente, que se destinan estos multimillonarios recursos”.

Incluso, el director de la UNGRD asegura que se hicieron pagos anticipados a los contratistas de estos multimillonarios contratos.

