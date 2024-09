Oposición denuncia a Petro ante la OEA y la CIDH por "amenazas y chantajes" en redes

Los representantes a la Cámara Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, ambos del Centro Democrático y miembros de la Comisión de Acusaciones, hablaron de la denuncia que hicieron ante la OEA y a la CIDH contra el presidente Gustavo Petro por los mensajes que lanza en redes sociales sobre un supuesto golpe de Estado.

En la misiva enviada a los dos organismos internacionales, Cadavid expresó su “altísima preocupación” por “las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en relación con la investigación del Consejo Nacional Electoral -CNE- sobre su campaña presidencial”.

¿Qué es lo que Petro, según el representante, ha hecho?

De acuerdo con la misiva, “en una serie de publicaciones en su cuenta de X, el presidente Petro afirmó: *(...) creen que el Consejo Electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial (..)”.

“En otra publicación expresó: ‘No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege’”, se lee.

Publicidad

El representante Cadavid señaló que acudirá “cuantas veces sea necesario a instancias internacionales para denunciar la presión, amenaza y chantaje de Gustavo Petro a las instancias que lo investigan a él y su campaña”.

Por su parte, el congresista Villamizar manifestó que "Gustavo Petro insiste en que quieren darle un golpe de Estado, pero esto no es más que una maniobra de distracción cada vez que surge un nuevo escándalo que lo involucra".