Germán Vargas Lleras tilda de “inaceptables” las expresiones de Petro contra Efraín Cepeda

El exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras salió en defensa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, luego de que petro insistiera en que lo quieren sacar de la Casa de Nariño y que el congresista quedaría en su lugar.

>>>Petro reitera que buscan sacarlo de Casa de Nariño: “Asesinan al presidente o lo tumban”

“Son inaceptables las expresiones de @petrogustavo contra el senador @EfrainCepeda: toda mi solidaridad con usted y con su familia”, aseguró Germán Vargas Lleras a través de su cuenta en la red social X.

El también candidato presidencial en las elecciones de 2010 y 2018 también destacó la labor de Efraín Cepeda como cabeza del Legislativo y le pidió que no se deje intimidar.

Publicidad

“Como presidente del Congreso, hasta el momento ha hecho un gran trabajo. El país está con usted, no se deje amedrentar”, remarcó Germán Vargas Lleras.

Son inaceptables las expresiones de @petrogustavo contra el senador @EfrainCepeda: toda mi solidaridad con usted y con su familia. Como presidente del Congreso, hasta el momento ha hecho un gran trabajo. El país está con usted, no se deje amedrentar. https://t.co/FXpskKHIhq — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) September 13, 2024

¿Qué dijo Petro sobre Efraín Cepeda?

El presidente se volvió a referir a la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta contra su campaña de 2022 por presunta violación de topes electorales y reiteró que lo quieren matar o tumbar.

Publicidad

Respecto al caso que adelanta el CNE, el presidente Petro hizo énfasis en la forma como se ha abordado en la prensa.

“Coge la versión que perjudica al presidente porque quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás”, sostuvo.

En ese orden de ideas, agregó lo siguiente: “Y no quieren que lo digamos porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente…, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República, en este periodo presidencial, sea el señor (Efraín) Cepeda, presidente del Senado”, dijo el mandatario.

¿Qué respondió Efraín Cepeda?

Ante esto, Efraín Cepeda le indicó al presidente Petro que en el Congreso de la República no juegan con la democracia.

Publicidad

“Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad”, dijo en su cuenta de X.

Por lo tanto, lo invitó a que, “en lugar de buscar fantasmas que no existen”, “se concentre en los resultados que el país espera”.

Publicidad

“El Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo”, concluyó.

>>>Sergio Fajardo luego de que Petro reiterara que lo quieren tumbar: “Tómese un descanso”