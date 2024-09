Partido Liberal respalda a Efraín Cepeda ante afirmaciones de Petro sobre golpes de Estado

El Partido Liberal se sumó a las expresiones de solidaridad con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que incluso pertenece al Partido Conservador, luego de que el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, insistiera en que buscan tumbarlo y que en su lugar quedaría el congresista.

“El Partido Liberal se solidariza con el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, ante las desafortunadas declaraciones del presidente Petro sobre golpes de Estado”, aseguró César Gaviria Trujillo, director de la colectividad.

Trujillo, quien además fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994, complementó que “el Partido Liberal trabaja por el respeto a los valores y el fortalecimiento” de las instituciones democráticas del país.

En ese sentido, puntualizó que dichas instituciones “son lo suficientemente sólidas y garantistas para preservar la democracia y el bienestar de los colombianos”.

El Partido Liberal se solidariza con el presidente del congreso, el senador @EfrainCepeda ante las desafortunadas declaraciones sobre golpes de estado del presidente Petro. El Partido Liberal trabaja por los valores y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas . pic.twitter.com/GdTQzb7vMe — Partido Liberal (@PartidoLiberal) September 13, 2024

Esta manifestación del Partido Liberal en respaldo a Efraín Cepeda se produjo momentos después de que el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras también expresara su solidaridad con el presidente del Senado.

Lo que dijo Petro sobre Efraín Cepeda

El presidente se volvió a referir a la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta contra su campaña de 2022 por presunta violación de topes electorales y reiteró que lo quieren matar o tumbar.

Respecto al caso en el que trabaja el CNE, el primer mandatario hizo énfasis en la forma como se ha abordado en la prensa.

“Coge la versión que perjudica al presidente porque quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás”, sostuvo.

En ese orden de ideas, agregó lo siguiente: “Y no quieren que lo digamos porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente…, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República, en este periodo presidencial, sea el señor (Efraín) Cepeda, presidente del Senado”, dijo el jefe de Estado.

La reacción de Efraín Cepeda

Ante esto, Efraín Cepeda le indicó al presidente Petro que en el Congreso de la República no juegan con la democracia.

“Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad”, afirmó en su cuenta de X.

Por lo tanto, lo invitó a que, “en lugar de buscar fantasmas que no existen”, “se concentre en los resultados que el país espera”.

“El Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo”, sentenció.

