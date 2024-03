¿Petro busca la reelección con una constituyente? Esto responde el presidente

El presidente Gustavo Petro continúa dando puntadas de su propuesta de realizar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. El tema ha agitado la agenda política de los últimos días.



De acuerdo con lo dicho recientemente por el jefe de Estado, para un proceso constituyenteno hay necesidad de cambiar la Constitución del 91, sino que esa puede reformarse.

Según el presidente Gustavo Petro, son 6 los temas sobre los que gira su propuesta, porque “requieren atención urgente”. Estos son: implementar el acuerdo de paz del 2016, “garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos”, una reforma judicial, el reordenamiento territorial, el cambio climático y “diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación”.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos desde distintos sectores tras lo dicho por el presidente sobre una constituyente es si, tras esta propuesta, su intención es reelegirse.

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”, aseguró el presidente Gustavo Petro en entrevista con el diario El Tiempo.

Y agregó que ni siquiera contempla una ampliación de su mandato, pues “no me interesan esos temas. Varias veces ha salido el asunto de que el periodo de los alcaldes coincida con el presidencial. Y allí tienen que hacer un ajuste constitucional. Pero mi obsesión no es esa”.



Temor ante posible reelección de Petro

Sin embargo, en redes sociales, opositores y analistas recuerdan que, antes de convertirse en presidente, en varias ocasiones Gustavo Petro dijo que no convocaría a una constituyente. "¿Quién garantiza que ahora, o en los próximos meses, no cambie también de opinión respecto a alargar su periodo y salga con que quiera reelegirse", se preguntan.