"El proceso constituyente comienza ya": Petro explica los 6 puntos que quiere reformar

Desde el pasado viernes, el presidente Gustavo Petro puso a Colombia a hablar sobre la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. “No es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, sostuvo el jefe del Estado en Cali.



En las últimas horas, en una entrevista con El Tiempo, el presidente Petro hizo precisiones sobre su propuesta de constituyente.

“No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes apresuradamente, algunos histéricamente, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos, como la facilidad para hacer una reforma agraria. Lo fundamental está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar. Este tema tiene que ver con seis puntos fundamentales”, aseguró el presidente Petro.



En otra de las preguntas, el mandatario respondió que en un proceso constituyente no hay necesidad de cambiar la Constitución del 91, sino que puede reformarse.



¿Petro buscará la reelección?

Sobre el tema específicamente de la búsqueda de una reelección, el presidente Gustavo Petro le dijo al medio citado que con una constituyente “no me interesa” una ampliación del mandato, pues “mi obsesión no es esa”.

“Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026”, subrayó.

Publicidad

Entre los 6 puntos planteados por el presidente Gustavo Petro para cambiar de la Constitución Política del 91 están: la reforma judicial, aplicar los acuerdos de paz, hablar de cambio climático, establecer diálogos para dar fin a la violencia, reforma agraria y otros.

Tras la reveladora entrevista, el presidente publicó en sus redes sociales una diciente frase: "El proceso constituyente comienza ya".