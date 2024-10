Petro defendió a Álvaro Ninco, embajador en México, y dijo que lo “destituyen por joven”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al caso de Álvaro Ninco, embajador del país en México y cuyo nombramiento en el cargo fue anulado mediante un fallo del Consejo de Estado. El mandatario señaló como responsable a la procuradora general de la nación, Margarita Cabello.

"Yo lo nombré embajador por lo joven, no solo por lo joven, era un reconocimiento a la lucha juvenil en Colombia... Y, por ser joven, lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada. Y, entonces, la procuradora”, dijo Petro.

El mandatario puntualizó que en Colombia existe una gran discusión alrededor de eso y recordó que él también los “sacaron de la Alcaldía por la misma instancia”.

“Y ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha. Ya ella se va, pero hizo el daño y lo siguen haciendo, pero es la forma de actuar de las extremas derechas en América Latina, negar la diferencia, eliminar la diferencia e incluso llegar a eliminar la diferencia violentamente como la historia latinoamericana sabe y conoce”, sostuvo.

Según el jefe de Estado, la procuradora Margarita Cabello “dio aquí un golpe a la diferencia, no quiere embajadores jóvenes, quiere aristócratas, que son más que mentiras de aristocracia”.

Estas declaraciones del presidente Petro tuvieron lugar durante un acto en la Universidad Nacional Autónoma de México, país al que viajó para asistir este martes, 1 de octubre de 2024, a la posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de esa nación.

También esta referencia de Petro al caso de Álvaro Ninco se produjo luego de conocerse el decreto mediante el cual acata el fallo del Consejo de Estado que anula su nombramiento como embajador de Colombia en México.

¿Por qué se declaró la nulidad del nombramiento de Álvaro Ninco?

En noviembre de 2023, el Tribunal de Cundinamarca tumbó el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador de Colombia en México. Esto se dio a raíz de una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia y Adriana Marcela Sánchez.

De acuerdo con la demanda, Álvaro Moisés Ninco no cumplía con los requisitos necesarios para ser embajador, algo que fue avalado por el Tribunal de Cundinamarca.

Decisión en contra del nombramiento de Álvaro Moisés Ninco había sido apelada

La decisión de primera instancia había sido apelada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad bajo la cual se hizo el nombramiento.

Pese a esto, el Consejo de Estado determinó que la expedición del decreto 190 del 10 de febrero de 2023 es nula, puesto que el ministerio "no evaluó los comentarios presentados por el sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, y no cumplió con el término de los tres días calendario para la publicación de la hoja de vida del candidato, antes de proferirse la designación de Álvaro Moisés Ninco Daza".

Procuraduría sancionó a exfuncionarios por irregularidades en nombramiento de Álvaro Ninco

El 9 de julio pasado, la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, sancionó con 10 meses de suspensión a Arturo Luis Luna Tapia, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, por irregularidades en el nombramiento de Álvaro Ninco Daza como embajador en México.

“La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó que la experiencia del postulado no alcanzaba el grado de sobresaliente para la compensación de requisitos, por lo que ambos funcionarios estaban obligados a recomendar no avalar su hoja de vida o, en su defecto, motivar razonadamente la decisión para considerarlo apto para ocupar el cargo, lo que no sucedió”, detalló.

Según el Ministerio Público, se comprobó que estas personas “decidieron emitir su voto favorable para recomendar al presidente de la República compensar excepcionalmente los requisitos y que Álvaro Ninco pudiera ser nombrado en el cargo”.

“Ambos erraron al momento de examinar la hoja de vida del candidato al pasar por alto que en los documentos que se allegaron al Comité Evaluador de los Méritos no se demostraba experiencia sobresaliente en ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, y que tampoco podía ser catalogado como líder juvenil o estudiantil porque en su corta trayectoria carecía de reconocimiento o distinción”, precisó.

Por lo tanto, determinó que Luna Tapia y Manrique Soacha vulneraron principios de moralidad e igualdad en la función estatal y cometieron una falta disciplinaria calificada como grave y a título de dolo.

