Petro explica por qué Biden perdería elecciones y habla del "arcoíris de la humanidad"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó la razón por la que, a su consideración, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, puede perder las elecciones de noviembre.

Sus palabras las expresó durante el encuentro académico ‘Paz, justicia social, justicia ambiental y cambio climático, adelantando en el Queens College de Nueva York.

Según Petro, “Biden puede perder la elección, no solo por los problemas que ya sabemos, sino porque la juventud norteamericana, de origen árabe, no quiere votar por él”.

El mandatario colombiano sostuvo que aunque la gente “no quiere a Trump -no me meto en política-, pero están botando bombas en Gaza. Y ellos no son de Gaza, serán de Argelia, Marruecos, de Siria, pero es que es la solidaridad humana y entre más cercano a la cultura más”.

Publicidad

“Arcoíris de la humanidad”

Petro afirmó que quienes hacen parte de las manifestaciones en la calle son “el arcoíris de la humanidad, sin partidos, incluso sin posibilidad de votar la mayoría. Pero es que el voto de a pie, el voto de la calle es también un voto, mueve el mundo”.

Aseguró que “está en Europa, está en los centros del poder, y eso muestra otra dinámica, políticamente la acabamos de ver en París”, donde la izquierda ganó recientemente las elecciones legislativas.