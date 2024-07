Petro hace llamado a “apostarle la tarea de concertar los cambios”

El presidente Gustavo Petro confirmó que durante la nueva legislatura su Gobierno presentará nuevamente la reforma a la salud y, luego, propuso un pacto político para concertar cambios.

>>> "Gobierno ha sido eficiente": Petro en instalación del Congreso; oposición se ríe

“El pacto político que yo les propongo es para que acordemos las reformas, no es para quedarnos quietos en el status quo, porque ese status quo que nos trajo hasta aquí nos condujo a ser la sociedad más desigual del planeta, no sirve. Apostémoles a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios”, fue el llamado del presidente durante un discurso en el que, además de pedir perdón por el escándalo de la UNGRD, también habló de economía y de paz.

>>> Petro pide perdón al Congreso y a los colombianos por escándalo de la UNGRD