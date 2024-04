Petro propone ahora subir umbral a 4 salarios mínimos para cotizar obligatoriamente en Colpensiones

Durante la noche de este miércoles, 24 de abril de 2024, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución en la que explicó la reforma pensional, dio detalles de lo que podría ser su debate en la Cámara de Representantes y se refirió a los cotizantes en Colpensiones.



El jefe de Estado habló de subir a 4 salarios mínimos el requisito para cotizar obligatoriamente en Colpensiones.

“El pilar 3 es para quienes cotizan entre uno y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos si la Cámara me acompaña. Por tanto, a ellos se les garantizará el derecho a la pensión según las semanas que tengan cotizadas y la edad de acuerdo a las normas vigentes”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, se refirió al cuarto pilar que compone la reforma pensional. También plantearía subir a 4 salarios mínimos.

“El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones, pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso”, complementó.



En ese orden de ideas, el jefe de Estado defendió su proyecto de reforma pensional, el cual ahora deberá cursar dos debates en la Cámara de Representantes.



“Al final, el sistema de pilares garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión, al contrario, si quedan las cosas como están, 3 de cada 4 jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados, eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiarán los ahorros en las cuentas ya existentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallezca, sigue como está”, agregó.

Al final de la alocución, el presidente Petro invitó a los colombianos a manifestarse este primero de mayo.

“La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen requisitos para pensionarse. Les brinda 50 semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta 3 (hijos). La aprobación de la reforma dignificará la vida de millones de personas. Por eso los invito, con sus familias, este primero de mayo a las plazas públicas, a moverse por las viejas y los viejos de Colombia”, concluyó.