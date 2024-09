Petro responde a fallo de Consejo de Estado que le ordena disculparse: “Esfuerzo sincero”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió en la tarde de este viernes, 27 de septiembre de 2024, al fallo de tutela por parte del Consejo de Estado en el que se le ordenó disculparse públicamente por haber llamado “asesinos” a personas que han gritado la frase “fuera Petro” .

“La sentencia de tutela 2024-04386 emitida por el H. Consejo de Estado el 19/09/2024, me ordenó ofrecer disculpas públicas porque presuntamente llamé ‘asesinos’ a quienes han expresado ‘fuera Petro’. El 19/09/2024 me disculpé mediante una publicación en X, en la que afirmé: ‘Las personas que gritan 'Fuera Petro' no son asesinos, disculpen’”, señaló el primer mandatario a través de una carta que publicó en su cuenta de la red social X.

En la misiva, el jefe de Estado aseguró que ofreció disculpas antes del pronunciamiento judicial de primera instancia, con el fin de “corregir rápidamente una interpretación errónea” de sus expresiones y, al mismo tiempo, reafirmar su “compromiso con el diálogo y la reconciliación”.

“Esta respuesta fue una medida práctica para proponer el debate político y reflejar una actitud de apertura hacia la crítica, el entendimiento y el respeto por todas las voces en nuestra sociedad. Mi objetivo es fomentar siempre un ambiente democrático en el que todos se sientan escuchados y respetados, independientemente de sus opiniones”, sostuvo el presidente de la República.

El presidente Petro hizo énfasis en una diálogo constructivo

Asimismo, el mandatario Gustavo Petro subrayó que, al reconocer públicamente que las voces disidentes no deben ser descalificadas, busca impulsar “un diálogo constructivo que trascienda la polarización”.

“Este tipo de interacción no solo responde al espíritu de la orden de la sentencia de tutela, sino que también actúa como un baluarte para la construcción de una nación más inclusiva, donde el respeto y la convivencia pacífica sean principios fundamentales”, explicó.

Finalmente, el presidente Petro consideró que su publicación en la red social X no solo cumple con la orden impartida por el Consejo de Estado, sino que “representa un esfuerzo sincero por fomentar la reconciliación genuina en nuestra sociedad”.

