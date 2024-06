Presidente Petro: "No niego esa posibilidad (una constituyente) en un futuro”

El presidente Gustavo Petro les envió un mensaje a los exjefes de Estado de Colombia acerca de una posible reelección suya. El mandatario negó que esté buscando un nuevo periodo en el poder.

“Esa realidad, lo que han llamado el sindicato del pasado de los expresidentes, tratando, a como de lugar, de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación y que no cambie el país, bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional”, afirmó el jefe de Estado.

Petro aseguró que los expresidentes de Colombia se oponen a sus reformas “moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso de hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente. En realidad tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz”.

El presidente de la República señaló que “para hacer entender ese mensaje a la gente y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dicen que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron, yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro”.

La reelección de Petro comenzó a ser tema en la agenda nacional luego de que la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta dijera en un programa de televisión que el petrismo quiere que el presidente siga en la Casa de Nariño.

Zuleta afirmó en Noticias Caracol Ahora que esta es una idea que ella recogió de las calles, de las asambleas y los espacios en los cuales se reúnen los activistas: “No es una idea mía, es una idea de la ciudadanía. Tampoco es una idea del Pacto Histórico, no se ha conversado en la bancada y mucho menos es una idea del presidente”.

Además, la senadora argumentó que “no se le ha permitido gobernar al presidente Gustavo Petro, que las reformas y el cambio por el que se llegó a la Presidencia de la República no ha sido posible ejecutarlos. Ha habido un montón de dificultades, no todas circunstanciales, sino adrede, de sectores políticos y, sobre todo, de la élite colombiana que no han permitido que se avance en este proyecto del cambio”.

