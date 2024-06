Santos: si Petro "usa las FF. MM. para algo ilegal, están obligadas a no seguir esas órdenes”

El expresidente Juan Manuel Santos habló en Noticias Caracol Ahora sobre la carta que envió a Naciones Unidas en donde dijo que no hay ninguna posibilidad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente por medio del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC.

Juan Manuel Santos aseguró que si el presidente Gustavo Petro llama a una constituyente por vías no establecidas por la ley, se violaría la Constitución y las Fuerzas Militares tendrían que intervenir: “Eso es tan sencillo como que cualquier ciudadano está obligado a cumplir con las leyes. Las Fuerzas Armadas están obligadas a defender y respetar la Constitución. Lo que estoy diciendo es que si utiliza a las FF. MM. para hacer algo ilegal, las Fuerzas Militares están obligadas a no seguir esas órdenes”.

Vea aquí la entrevista con el expresidente Santos

El expresidente manifestó que si a las Fuerzas Militares “les dicen ´vayan y cierren el Congreso e imponga la convocatoria de una constituyente’ por fuera de lo que dice la Constitución, le van a decir a Petro ‘no, señor presidente, eso no lo podemos hacer porque nosotros seríamos responsables, como lo sería usted, de violar la Constitución'”.

Santos dijo en Noticias Caracol Ahora que en una decisión así el presidente Gustavo Petro “se quedaría solo porque él mismo juró respetar la Constitución y ahí estaría rompiendo su juramento”.



Santos le responde a Leyva

El excanciller Álvaro Leyva, desde su cuenta de X, manifestó que el expresidente Santos “aún no entiende bien qué firmó”, que “olvida que no firmó a nombre propio sino de un Estado que él ya no representa”, y que “quiere minarle la visita a Gustavo Petro al Consejo de Seguridad”.

Al respecto, Santos aseguró que “yo no voy a ponerme a discutir con el doctor Álvaro Leyva, que tiene unas tesis cada vez más extrañas, como por ejemplo que el Consejo de Seguridad puede emitir resoluciones que están por encima de la Constitución colombiana. ¿A quién se le ocurre que eso es posible? Y ahora está diciendo que hay una declaración unilateral de Estado con la que el presidente Petro está obligado a convocar una constituyente”.

El expresidente hizo un llamado a que “acabemos con esta discusión, respetemos la Constitución y dediquémonos todos a tratar de resolver los problemas que están aquejando al país. Mire que el Cauca está incendiado, mire lo que está pasando con la salud, con la corrupción, con la economía. Dedíquese el Gobierno a resolverle los problemas a la ciudadanía, no a echar globos para confundir la gente interna y externamente”.

Santos aseguró que al presidente Petro le están pidiendo desde el comienzo de su mandato “implementar el acuerdo de paz, que, por ejemplo, al implementar las garantías de seguridad dejen de matar a los firmantes de paz de las antiguas FARC, que implemente los programas y los planes de desarrollo con enfoque territorial, para hacer la gran transformación territorial”.



"Petro me ha dejado metido"

El exmandatario indicó que el presidente Petro le ha cancelado citas: “He querido tener unas reuniones, a las cuales él me ha invitado, y después me ha dejado metido en dos ocasiones sobre el proceso de paz, pero él sabe, hemos discutido amablemente, yo no estoy en la tónica de pelear, yo estoy en la tónica de hacerle al presidente Petro unas reflexiones para que entre en razón. No vaya a las Naciones Unidas a denunciar al propio Estado colombiano porque ese Estado lo representa él, que más bien se dedique a implementar el proceso. A eso es lo que todos le apuntamos y todos lo estamos pidiendo. Y que se concentre también en resolver los problemas que aquejan a los colombianos y no siga con esta discusión de la constituyente. La constituyente no se puede convocar sino siguiendo los lineamientos que establece en forma clara y contundente la Constitución misma”.

Por último, Juan Manuel Santos expresó que “los expresidentes calladitos somos más bonitos. Yo he tratado de mantenerme al margen de las contiendas políticas. Me ataca el presidente Petro, me ataca Uribe, me ataca el que sea y yo no respondo, pero en este caso me sentí en la obligación de escribir esa carta para dejar claridad y ojalá ponerle punto final a esta discusión que es como si estuviéramos discutiendo el sexo de los ángeles”.

