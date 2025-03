Presidente Petro nuevamente mencionó que narcotraficantes quieren asesinarlo: "Van cuatro intentos"

El presidente Gustavo Petro , durante el tercer consejo de ministros televisado por los canales públicos, volvió a mencionar que los narcotraficantes que buscan controlar los cultivos de coca en el suroeste del país quieren asesinarlo y que "ya van cuatro intentos".

"Hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái y aún la Policía no investiga, a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente", dijo Petro frente a su gabinete.

(Lea también: Las claves del nuevo consejo de ministros de Petro: conflicto en Micay, regaño a funcionarios y EPM ).

El mandatario añadió que saben los nombres y las acciones de quienes, supuestamente, quieren asesinarlo.

No es la primera vez que denuncia un aparente plan en este sentido, pues el pasado 18 de febrero afirmó que narcotraficantes compraron dos misiles para atacar su avión por el trabajo que está haciendo su Gobierno contra "las grandes mafias" del país.

Consejo de ministros del 10 de marzo. Presidencia de Colombia

En septiembre de 2024, asimismo, aseguró que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de que acabara el año pasado en un atentado con un camión cargado con dinamita.

También, en 2022, cuando era candidato presidencial, el hoy mandatario denunció que la banda criminal 'La Cordillera' pretendía cometer un atentado para asesinarlo.



Las críticas por plan sobre el Cañón del Micay

El tema central del consejo de ministros fue el plan que el gobierno prepara para la comunidad del Cañon del Micay, después de que 28 miembros de la Policía y uno del Ejército fueran secuestrados durante aproximadamente tres días el pasado fin de semana en el municipio de El Plateado, Cauca.

Dijo que en esta zona del suroeste del país, donde se ha intensificado la violencia, se ha convertido en un lugar "de producción de coca de las más grandes del mundo" y por eso está copado por "fuerzas extrañas ilegales que no están pensando en venir a Bogotá, no están pensando en la toma del poder".

Durante el consejo, Mónica Díaz, subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), dio detalles de las intervenciones que se ejecutan en el Cañón del Micay, las cuales incluyen el mejoramiento de 150 viviendas, la formalización de predios, programas de sustitución de cultivos de hoja de coca por cacao, la licitación de un hospital para El Plateado, entre otros temas.

#AccionesPorElMicay | Mónica Díaz, asesora de @SoySustitucion, dio a conocer la intervención que se hará en el Cañón del Micay para la sustitución de cultivos de uso ilícito, esta estrategia iniciará en el municipio de Argelia donde hay una alta concentración de cultivos de uso… pic.twitter.com/6u51tNTdfK — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 11, 2025

Cuando habló sobre el plan del ministerio de las TIC en esa región, el Presidente lanzó un regaño y dijo lo siguiente: "¿Cómo se llevan los computadores si no hay conectividad? No pueden seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Regalan computadores, pero no hay red”.

También, criticó las acciones del Ministerio de Agricultura sobre el reemplazo de cultivos de coca por plantaciones de cacao. “Los funcionarios que delegan los ministros son uribistas, tienen visiones viejas. (...) ¿200 núcleos familiares? Con eso no se cambian los cultivos ilícitos, eso lo hace una ONG. Esto es el estado y entonces no es para 200 familias, es para miles", indicó.

Asimismo, cuestionó el plan para el mejoramiento de viviendas. “No se necesitan 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles en el Micay. Si uno no va al Micay, no sabe de qué está hablando".

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE