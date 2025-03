Las claves del nuevo consejo de ministros de Petro: conflicto en Micay, regaño a funcionarios y EPM

Hacia las 9 de la noche de este lunes, el presidente Gustavo Petro presidió un nuevo consejo de ministros en el cual habló de la situación de orden que se vive en el Cañón del Micay, que incluyó un regaño a funcionarios por las tareas pendientes en ese territorio. Además, el mandatario se refirió a las cuentas de la Nación que serán embargadas por la millonaria deuda a EPM e incluso insistió en un supuesto plan para atentar en su contra.

Por un lado, Petro hizo un vehemente llamado al campesinado del Cañón del Micay para que trabaje de la mano del Gobierno Nacional en la transformación de ese territorio.

“Lo que piensa el Gobierno en el Cañón del Micay no es quemar ranchos, eso no está en nuestra cabeza; no es fumigar campos, no está en nuestra cabeza. Es transformar la economía por una que haga progresar. Y le pedimos al campesinado del Micay que nos ayude, que no ayude al traqueto, que nos ayuden. Sé que la mayoría quiere ayudarnos, votaron por nosotros, este es su Gobierno. Nosotros no los vamos a traicionar, mientras estemos aquí. Y ojalá sigan otros como nosotros”, añadió.

El jefe de Estado indicó que precisamente el ejercicio del Consejo de Ministros en el que se evaluaron los avances y desafíos de los programas, proyectos e inversiones para el Cañón del Micay busca avanzar lo más rápidamente posible, de la mano con las comunidades, en la transformación de ese territorio.

Cuando Mónica Díaz, subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hablaba de los programas en esa zona del Cauca, y las tareas con el Ministerio de las TIC, el presidente lanzó varias críticas y regaños. “¿Cómo se llevan los computadores si no hay conectividad? No pueden seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Regalan computadores, pero no hay red”, dijo sobre lo que consideró el fracaso para llevar internet a la región.

También cuestionó al Ministerio de Agricultura en relación con la sustitución de cultivos de coca por plantas de cacao en esa zona.

Lo que dijo del intento de asesinato

Petro insistió, durante el consejo de ministros que se prolongó hasta la madrugada de este martes, que narcotraficantes que buscan controlar los cultivos de coca en el suroeste del paísquieren asesinarlo y que "ya van cuatro intentos".

"Hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái y aún la Policía no investiga, a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente", manifestó Petro.

El mandatario añadió que saben los nombres y las acciones de quienes supuestamente quieren asesinarlo. "Ya van cuatro intentos", dijo sin dar más información al respecto.

Sobre el Cañón del Micay añadió que se ha convertido "en una zona de producción de coca de las más grandes del mundo" y por eso está copado por "fuerzas extrañas ilegales que no están pensando en venir a Bogotá, no están pensando en la toma del poder".

Antes del consejo, el presidente Petro condecoró a los 29 integrantes de las fuerzas militares que fueron secuestrados por comunidades en esa zona del país y que estarían instrumentalizados por las disidencias Carlos Patiño.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que las revueltas se debieron a que las bandas criminales narcoguerrilleras "engañaron a campesinos diciéndoles que iba a haber una erradicación forzada. "Se rebotaron y ahí fue cuando vino la detención o secuestro", manifestó el funcionario.

Situación con EPM

Un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno colombiano por las deudas que el Ministerio de Minas tiene con el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) por subsidios a las tarifas de energía, que ascienden a más de 10 millones de dólares.

La decisión fue tomada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado 4 de marzo, en un fallo en el que se precisó que el embargo es por dineros que el Gobierno Nacional le adeuda a Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), una de las empresas del Grupo EPM, informó este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

"La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía (...) que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta", expresó Gutiérrez.

En tanto, el presidente Petro se pronunció durante el consejo de ministros y le pidió al ministro de Minas y Energía actuar de inmediato.

"EPM, que es una empresa pública a la cual la nación la ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la nación; o sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga", dijo Petro.

Durante su discurso, dijo que "esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir. El presidente tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente por política y sectarismo político", añadió.

