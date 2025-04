Presidente Petro rectificó lo que dijo contra Vargas Lleras y cuestionó investigación del CNE

El presidente Gustavo Petro, a través de X, respondió a la orden del Consejo de Estado en la que le solicitó rectificar “la declaración rendida el 3 de diciembre de 2024, en la intervención pública que realizó en el Archipiélago de San Andrés Islas, teniendo en cuenta que no cuenta con pruebas que permitan afirmar que Germán Vargas Lleras se encuentra construyendo jurídicamente un camino prohibido por la constitución para que el Presidente no culmine su periodo presidencial”.

En su mensaje en X, el jefe de Estado escribió que, “en atención al fallo del Consejo de Estado, de fecha 6 de marzo de 2025, manifiesto: Rectifico, es decir aclaro: Al Consejo Nacional Electoral llegan sus miembros como representantes de partidos políticos elegidos de acuerdo a la correlación de fuerzas que las elecciones dejan en el Congreso de la República”.

“El partido Cambio Radical tiene bancada en el Congreso y, por tanto, dado el número de sus integrantes, también representante en el Consejo Electoral, el excongresista Lorduy. El presidente del partido Cambio Radical se llama Germán Vargas Lleras. Lorduy, como presidente del Consejo Electoral, leyó un fallo en mi contra después de examinar la ponencia de los miembros del consejo; Prada, del partido Centro Democrático, y Benjamín, del Partido Liberal. Lorduy votó por esa ponencia”, agregó.

Según Petro, “la ponencia busca demostrar que mi campaña electoral sobrepasó los topes en dinero. Tal investigación se realiza tiempo después de la que el mismo Consejo Electoral realizó en el tiempo reglamentario de 30 días después de presentadas las cuentas y que recibió el visto bueno del Consejo Electoral en acto administrativo que aún no ha sido derogado”.

Para el mandatario, “la investigación extemporánea, según la sentencia de la Corte Constitucional, rompe mi fuero constitucional. El objetivo es un proceso en el Congreso, que tal como lo dijo el mismo Lorduy, puede elevar una acusación que implica la salida de la Presidencia por la que el pueblo voto”.

“Un proceso hecho por autoridad administrativa que rompe con el principio del fuero integral presidencial puede ser un prevaricato. Porque es la Constitución quien la estipula. Sobre el fuero integral del presidente hoy se inicia un proceso ante la Corte Constitucional, instancia de cierre de este debate jurídico. Esperaré su resultado”, añadió.

En octubre de 2024, el entonces magistrado y presidente del CNE, César Augusto Lorduy, anunció que se formulaban cargos contra la campaña de Petro Presidente en primera y segunda vuelta - Colprensa/Lina Gasca

Petro radicó una tutela contra Consejo de Estado

El mandatario considera que luego de que el Consejo de Estado dijera que el CNE tiene competencia para indagar sobre la financiación de su campaña, se vulnera su derecho al debido proceso. Para él, es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes quien puede adelantar el proceso.

En el fallo del Consejo de Estado se indica: “El Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República”.

Y agrega: “Igualmente, estableció que es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza”.

La otra rectificación de Petro, que también ordenó el Consejo de Estado

El mandatario también tuvo que retractarse tras tildar de “victimarios” a quienes marcharon contra sus reformas en 2024. En el mensaje, expresó que “hay quienes quieren que las injusticias se sigan perpetuando en nuestro país. Hay quienes quieren que no haya reivindicación para las víctimas. Hay quienes quieren seguir levantando los fusiles. Hay todavía victimarios que rechazan el progresismo. Pero esos no son todos los marchantes. Siempre impulsaré a fortalecer el debate público y promover una discusión profunda sobre las reformas y los desafíos que enfrenta nuestra Nación”.

"Los colombianos nos sentimos doblemente insultados y acudiremos ante el despacho del Consejo de Estado para exigir la verdadera retractación", dijo Josías Fiesco, quien presentó la denuncia ante el Consejo de Estado - Captura de pantalla

“Siempre he ordenado la protección por parte del Estado para quienes en el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales contribuyen al debate público. He sostenido que el debate político debe darse en las calles, en las plazas, y no en los estrados judiciales. Mis excusas para quienes no lo han podido hacer de esta manera”, añadió.

Sin embargo, para Josías Fiesco, quien demandó a Petro ante el Consejo de Estado, su mensaje “es otra burla, nunca una retractación. Hoy insiste en seguir llamando asesinos a quienes nunca hemos cogido un fusil y sigue diciendo gestores de paz a la criminalidad, la criminalidad probada, la que él mismo le levanta las órdenes de captura”.

“Hoy los colombianos nos sentimos doblemente insultados y acudiremos ante el despacho del Consejo de Estado para exigir la verdadera retractación. No es en los tiempos que él quiera, no es 20 o 25 días después de la fecha pactada. Colombia se respeta y la retractación, como lo hemos dicho, es también porque se utilizan los medios de comunicación de la Presidencia de la República para insultar a la Colombia que hoy preocupada sale a las calles. Colombia se respeta. Escúchelo bien”, remató.

