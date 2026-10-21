¿Qué pasó con el presupuesto de 2027 y por qué un error de trámite en el Congreso podría tumbarlo?

Un error de trámite tiene tambaleando el presupuesto para 2027 aprobado en la madrugada de este martes 20 de octubre en el Congreso de la República. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció que se aprobaron textos distintos entre el Senado y la Cámara de Representantes, lo que podría hundir el presupuesto de 634,9 billones de pesos que presentó el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y que recibió un amplio respaldo en el Legislativo. Así las cosas, el Ejecutivo se vería obligado a expedir el proyecto vía decreto, como se lo permite la ley en el artículo 348 de la Constitución, pues el plazo para hacerlo en el Congreso concluyó este martes en la noche.



"Encontramos que Cámara y Senado aprobaron textos diferentes, sin la conciliación obligatoria. Por el afán de pupitrearlo terminaron haciéndolo mal, a medianoche y de espaldas al país", escribió la senadora Hernández, quien en un video junto a su asesora Lina García, exdefensora del pueblo de Bogotá, explica que "no se dieron cuenta que su aplanadora en el Congreso votó dos textos distintos en Cárama y Senado del artículo 65". "Esto obligaría a que a haga conciliación en plenarias antes de la medianoche y ya no le dan los tiempos", agregó García.

En efecto, el error consistió en que el texto que se votó en el Senado es distinto al que se votó en la Cámara de Representantes por cuenta de una proposición que presentó un congresista del Centro Democrático Juan Fernando Caicedo que, al parecer, olvidaron borrar en el texto de la cámara baja. Es decir, en el Senado se votó tal como venía en la ponencia, sin proposiciones, mientras que en Cámara se votó con la proposición, que modificaba el texto. Al tratarse de textos distintos, estos tenían que conciliarse y la versión unificada debía ser votada de nuevo en ambas plenarias. Eso no ocurrió.

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Fuentes en el Congreso le confirmaron a Noticias Caracol que se votaron textos distintos. La pregunta entonces es qué viene ahora. Una de las salidas es que el Gobierno expida el presupuesto general por decreto, pues ya no cuenta con el plazo para enmendar el error de trámite. En ese caso puede conformarse con el presupuesto aprobado por las comisiones económicas y pasar un texto más parecido al que se planteaba. O podría radicar un proyecto de ley, que incluya los cambios aprobados, con mensaje de urgencia para modificar el presupuesto. Sin embargo, en ese caso habría otra votación y eso podría implicar una jornada maratónica como las del lunes en el Legislativo, donde se discutió el presupuesto durante unas 20 horas.



Por lo pronto, el Gobierno nacional no se ha pronunciado. Este noticiero conoció que el Ejecutivo está analizando las posibilidades y verificando si es cierto que se votaron dos textos distintos. Se espera que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, haga una rueda de prensa para hablar al respecto durante la mañana de este miércoles.



Sobre este aparante error, el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, publicó un comunicado en el que advierte que el Senado de la República aprobó el artículo 65 sin proposiciones y advierte que dio instrucciones de remitir a la Cámara de Representantes el enlace oficial con todas las proposiciones aprobadas por la plenaria del Senado, entre las cuales no figura ninguna proposición relacionada con el artículo 65. Así las cosas, del proyecto quedarían por fuera los cambios en salud, unos tres billones de pesos adicionales para ese sector, y los recortes para el Sena y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Otros congresistas sostienen que el presupuesto no se caería, a pesar del error. "La diferencia en el artículo 65 del Presupuesto no vicia todo el proyecto, sino solo la parte que tuvo diferencias y, en todo caso, puede ser subsanable", escribió la senadora del Centro Democrático Maria Clara Posada, quien manifestó que "el eje del Presupuesto se aprobó sin diferencia y el debate se realizó con plenas garantías" y que, a su juicio, "lo que le corresponde al Gobierno es sancionar la Ley sin el acápite introducido por la proposición de la Cámara".

La aprobación del presupuesto de 2027 representó la primera victoria legislativa de De la Espriella desde que asumió el poder el 7 de agosto, pero la oposición había criticado su impacto en el empleo, los sectores más vulnerables y el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las Farc.

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