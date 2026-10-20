Se cayó el Presupuesto General de la Nación por error en el Congreso

Un nuevo revés sufrió el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 luego de que se detectara una irregularidad en su aprobación en el Congreso, situación que obligaría a revisar el proceso legislativo que permitió sacar adelante la iniciativa.



¿Por qué se cayó el Presupuesto General de la Nación para 2027?

La controversia está relacionada con el artículo 65 del proyecto de ley que establece los ingresos y gastos de la Nación para la próxima vigencia fiscal. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría General del Senado, durante el debate realizado en la plenaria de esa corporación el artículo fue aprobado sin modificaciones y no recibió proposiciones adicionales por parte de los congresistas.

Sin embargo, posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el trámite adelantado en la Cámara de Representantes, donde el mismo artículo habría sido aprobado con una proposición que no figuraba dentro de los textos que previamente habían sido avalados por el Senado. Esa diferencia entre lo aprobado en ambas cámaras encendió las alarmas sobre la legalidad del procedimiento. En Colombia, los proyectos de ley deben cumplir una serie de etapas y requisitos establecidos por la Constitución y el reglamento del Congreso. Cuando durante ese proceso se presentan inconsistencias o modificaciones que no surten el trámite correspondiente, puede configurarse un vicio de procedimiento que compromete la validez de la iniciativa.

Publicidad

Precisamente ese es el punto que hoy rodea la discusión sobre el presupuesto nacional. La Secretaría General del Senado dejó constancia de que las grabaciones, documentos y registros oficiales de la sesión muestran que el artículo 65 fue aprobado tal como había sido presentado, sin que existiera alguna proposición relacionada con ese punto.



Según explicó el secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, se impartieron instrucciones para poner a disposición de las autoridades y de la ciudadanía el enlace oficial que contiene todas las proposiciones discutidas y aprobadas durante la sesión plenaria. De acuerdo con esa verificación, no aparece ninguna modificación asociada al artículo que hoy genera la controversia.



¿Qué consecuencias puede tener el vicio de trámite detectado?

El pronunciamiento busca aclarar lo ocurrido durante una de las discusiones más importantes del año para el funcionamiento del Estado. El presupuesto define la distribución de los recursos públicos destinados a sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales, por lo que cualquier inconveniente en su trámite genera preocupación sobre la seguridad jurídica de la aprobación.



Desde el Senado también se defendió la transparencia del debate. En el comunicado se señala que la discusión se desarrolló durante más de diez horas y que todas las bancadas tuvieron garantías para intervenir, presentar observaciones y participar en la votación de los diferentes artículos. Aunque aún no se conocen las consecuencias definitivas de la situación, el hallazgo podría abrir la puerta a revisiones jurídicas sobre el proceso legislativo surtido por el proyecto. La discusión se centra en establecer si efectivamente existió una diferencia entre los textos aprobados por Senado y Cámara y si esa circunstancia tiene la capacidad de afectar la validez de la ley de presupuesto. Así las cosas, el Gobierno nacional deberá decretar el Presupuesto del próximo año.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL