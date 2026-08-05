Gobierno De la Espriella quiere trabajar con Centro Democrático, dice Lara al enviar mensaje a Uribe

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, habló de la relación actual del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella con el expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, aseverando que esperan “con mucho afecto y mucho cariño” a que el exmandatario asista a la posesión del abogado en Cali. El alto funcionario aprovechó para recordar que el acto se llevará a cabo en el suroccidente de Colombia porque es una forma de decirle a la ciudadanía que ahí “empieza la recuperación y reconstrucción de nuestro territorio. Allí hay muchos problemas de seguridad y sociales que debe resolver el Gobierno”. (Lea también: "Cero persecución a De la Espriella y a Petro": lo que pide expresidente Uribe al próximo contralor)

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Uribe expresó poco antes en Noticias Caracol que sostiene una profunda "lucha con mi alma" al decidir si asistirá a la posesión en Cali, pero fue enfático en expresar su aprecio por el presidente electo, asegurando que su situación jurídica actual es un impedimento emocional: “En mi alma hay preocupaciones por esta situación personal que vivo, este tema judicial que tanto me apesadumbra”.

Por otro lado, sobre el próximo gobierno expresó que no va “a dedicar el resto de mis años al diente por diente, al ojo por ojo, de ninguna manera... no puede el país seguir diente por diente, ojo por ojo”.



“Valoramos y respetamos” a Uribe

Sobre las relaciones del partido Defensores de la Patria con el Centro Democrático, el ministro designado Lara aseguró que “por parte nuestra y mía los mejores sentimientos para con y hacia el presidente Álvaro Uribe. Para su partido, al que valoramos y respetamos, con el queremos trabajar”.



Según él, “los colombianos han puesto en este gobierno sus esperanzas y hay una fe muy grande en que podamos resolver muchos de estos problemas. Invitamos a todos los partidos que creen en la resistencia constitucional, que creen en la separación de poderes, como el Centro Democrático, a que nos acompañen en este propósito. Los colombianos no entenderían nada diferente a eso”, por lo que espera que el ex jefe de Estado asista el 7 de agosto a Cali.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL