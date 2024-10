Rechazo a propuesta de elección de jueces por votación popular: "Es el fin de la justicia"

Recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro abrieron el debate de la elección popular de jueces en la región. Expertos en temas judiciales del país reaccionaron contra esta medida, señalando la inaplicabilidad que esta propuesta tendría en Colombia.

>>> Puede interesarle: Lo que dijo Petro sobre la elección popular de jueces: ¿cuál fue el debate en México?

¿Qué dijo Petro sobre la elección de jueces?

En medio de la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra, el presidente Gustavo Petro habló de la elección popular de jueces, una propuesta que ya se puso sobre la mesa de discusión en México.

Publicidad

“México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya propuso, la elección popular de jueces. No sé si ese sea el mejor camino, pero eso no resulta porque sí, resulta porque América Latina está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental y vital, que los deseos de cambio del pueblo son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir con la vida”, indicó el mandatario.

Rechazo contra la elección popular de jueces

Publicidad

Aunque no fue una propuesta formal, esta idea causó malestar entre los expertos en temas judiciales, quienes expusieron que esto sometería los jueces de la rama judicial a presiones que desvirtuarían su labor.

"La elección de jueces por voto popular distraería a estos de su verdadero propósito: administrar justicia. Además, los sometería a presiones indebidas y a actividades de carácter electoral, desvirtuando así su labor esencial", señaló en un comunicado la Corporación Excelencia en la Justicia.

Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación, comentó que esta propuesta significaría "el fin de la justicia", poniéndola en manos de beneficiar intereses electorales. "Es ni más ni menos que cortarle la cabeza a la justicia para ponerla en el banquete de delincuentes y de politiqueros", añadió.

#ATENCIÓN | La @CEJ_JUSTICIA rechaza la propuesta de elección popular de jueces: es un peligro para la independencia judicial.



La CEJ hace un llamado urgente a la reflexión sobre la importancia de mantener la independencia del poder judicial y rechaza, de forma categórica,… pic.twitter.com/zBqnTct40Y — Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) (@CEJ_JUSTICIA) October 8, 2024

Publicidad

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia también se pronunció frente a la declaración del presidente Petro, considerándola una amenaza para la democracia del país.

Además, enfatizaron en que se convertiría en la medida que generaría riesgos grandes e innecesarios de que el gobierno de turno, los grupos económicos y hasta los delincuentes terminen incidiendo en la elección de estos juristas, pudiendo generar una dictadura de cualquier tinte político.

Publicidad

¿Es viable la elección popular de jueces en Colombia?

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, dijo a Noticias Caracol en vivo que la elección popular de jueces, en un país cercado por los vándalos y por la corrupción, no es viable.

"Existen algunos países, como en Estados Unidos, pero son circunstancias muy diferentes. Colombia no está preparada para una elección popular de jueces, no es el momento, no se dan las condiciones y el presidente no debería distraer al país en discusiones de esa naturaleza", argumentó Arrubla.

>>> Le recomendamos: Presidente de Corte Constitucional aseguró que "la impunidad no es un tema de los jueces"