Presidente de Corte Constitucional aseguró que "la impunidad no es un tema de los jueces"

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, llega a esta entrega de Sala de Prensa. El funcionario defendió la independencia de la rama Judicial y habló de la polarización que tiene a las altas cortes en el ojo del huracán.

Además, el magistrado salió en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue descalificado por el jefe de Estado.

“Usualmente la jurisdicción constitucional se reúne cada año para dialogar sobre un tema específico. La Corte Constitucional va a hablar sobre derecho sobre sistema de garantías, es decir, las promesas como el conjunto de derechos que una ciudadanía se promete en la Constitución y las garantías o las formas como esos derechos se convierten en realidad”, explicó el magistrado José Fernando Reyes.

Para el presidente de la Corte, el reto de la justicia en una sociedad democrática surge en parte en quienes deben controlar la impunidad en la legislación.

“La impunidad no es un tema de los jueces. Quienes deben controlar y evitar que el delito no se expanda son sobre todo las autoridades que generan la política pública. En esa medida, en una ciudad determinada puede existir mucho hurto. Tendría que activarse la política pública que promueva condiciones de empleo, de igualdad, de acceso a la educación y que genere menos oportunidad para el delito. Eso no es un asunto de los jueces”, acotó.

