Lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la elección popular de jueces

El presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta en México de elegir a los jueces por medio de voto popular, en medio de la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra.

Durante el evento, el jefe de Estado le propuso a la magistrada abrir un diálogo entre el poder judicial y los cambios de Colombia para poder llegar a un acuerdo nacional.

El Presidente @petrogustavo le propuso a la Magistrada del Consejo de Estado posesionada, Elizabeth Becerra, abrir el diálogo entre el poder judicial y los cambios de Colombia para poder llegar a un Acuerdo Nacional. pic.twitter.com/vdIFXGzGSR — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 8, 2024

¿Qué dijo Petro sobre elección popular de jueces?

“A veces no se quiere escuchar el voto popular y es una discusión actual y permanente. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya propuso la elección popular de jueces. No sé si ese sea el mejor camino, pero eso no resulta porque sí”, indicó el mandatario.

Además, dijo que la propuesta en México de elección popular de jueces resulta “porque América Latina está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental y vital, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir con la vida”.

El presidente Gustavo Petro agregó que “las instituciones no son estáticas. Igual que una ley puede cambiar, puede ser interpretada y puede fluir la doctrina, porque si no fluye se estrella contra el pueblo y el pueblo lo va a demandar, porque, como ustedes lo han leído en sus libro y códigos, en la democracia la soberanía recae en el pueblo y en nadie más”.

