Reforma a la educación, sin acuerdo y con poco tiempo para ser aprobada

Tras la protesta de Fecode y los reparos de varios sectores, se cayó la enmienda de la reforma a la educación. A su plenaria, la próxima semana, llegarán dos ponencias con el tiempo en contra para ser discutidas. Cabe recordar que solo quedan cuatro días de esta legislatura.

Los ponentes de la reforma a la educación, que hace una semana celebraban la enmienda firmada por todos los sectores, este jueves, 13 de junio de 2024, se distanciaron. No se logró un acuerdo sobre los reparos de Fecode y otros sectores, y son estas las dos ponencias radicadas para el debate final.

La ponencia de la oposición mantiene el texto logrado en la enmienda, y la del Pacto Histórico y los sectores afines incluye todos los cambios que pedían los maestros.

Se eliminó el parágrafo que establecía los resultados de los estudiantes en las pruebas de estado como un componente de la evaluación de los docentes.

También se eliminó el artículo que establecía la educación terciaria como derecho fundamental.

Revivió el texto que establece que la financiación de la educación superior sea prioritariamente pública, la garantía de la formación de los 0 a los 6 años.

Otro cambio está en que se revive la palabra directa en el artículo, que habla de participación de los estudiantes en la elección de los directivos universitarios, entre otros.

Este jueves los diferentes sectores se señalan de llegar directamente con la intención de radicar su ponencia sin estar abiertos al consenso.

“Hay testigos de que el senador Luna llegó a mi oficina a las 8:56 a.m. y él mismo comunicó que radicarían una ponencia y que, por supuesto, ellos se levantaban de la mesa de concertación, entonces que no digan mentiras y no empiecen a acomodar las cosas”, aseguró María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.

Por su parte, Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, manifestó: “Yo la escuché y de verdad me da pesar que exista esa situación entre colegas en el Congreso de la República, pero eso no es así. La tesis de nosotros es que el Gobierno quiere que la reforma se hunda, pero que no sea culpa de ellos para no quedar mal”.

Aunque Fecode logró sanar sus reparos, otros sectores como la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, le pidió al Senado que respete los aportes aprobados y añaden que lamentan la polarización que ha dividido las posturas frente a los acuerdos.

