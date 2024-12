Se cae la reforma política del gobierno Petro: "Es lamentable", dijo el mininterior

La reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió en el Congreso de la República. El proyecto quedó sin votación porque no hubo cuórum para poder discutir y aprobar la reforma.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que seguirá dialogando con los diferentes partidos y culpó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por el hundimiento del proyecto.

El alto funcionario dijo que lamenta que la mesa directiva haya tomado la decisión de no votar la reforma política. “Me parece que lo que sucedió hoy es lamentable porque, prácticamente, la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país”.

Juan Fernando Cristo agregó que “nosotros, si no cambiamos este sistema político -yo soy un convencido de ello y he liderado varias reformas políticas- vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad para la Gestión del Riesgo, de Centros Poblados o de la Yidis política”.

"El sistema político no tiene legitimidad": mininterior

Para el ministro del Interior “es evidente que el sistema político (actual) no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos designamos a mantener ese sistema político como está hoy. Vamos a seguir hablando con los partidos, vamos a seguir insistiendo y vamos a explorar esa cumbre de partido en el mes de enero para seguir insistiendo en que como estamos en este sistema político no nos podemos quedar. Lamento que la mesa directiva no haya permitido el debate hoy”.

El ministro aseguró que la reforma política, “la Mesa Directiva del Senado la puso en octavo lugar, pasaron siete horas se cesión de la plenaria y no fue posible ni siquiera debatir. Me parece que eso es una costumbre que hay que revisar de la Mesa Directiva del Senado, que no permita siquiera abordar el debate. La reforma política es indispensable para el país. Yo iba participar en este debate para plantearles a todas las bancadas para que le diéramos una oportunidad a la reforma, que pasara a segunda vuelta y que en el mes de enero convocaríamos con expertos una mesa técnica con todos los partidos para buscar consensos que permitieran avanzar a segunda vuelta”.

