Susana Muhamad “consideraría” no renunciar si Armando Benedetti sale del Gobierno Petro

En diálogo con Noticias Caracol, Susana Muhamad dio las razones de su renuncia "irrevocable" al Ministerio de Ambiente y habló, en particular, del jefe de despacho, Armando Benedetti, a quien señaló de ser responsable de una “ola de mala información” que ha afectado su imagen. También dijo que “consideraría” no dimitir si el exembajador abandonara el puesto.

“Mi renuncia y la carta renuncia desde el 8 de febrero es una carta motivada, motivada exactamente por los mismos argumentos que di en ese consejo de ministros y antes de que una ola de mala información, que lo que busca es atentar precisamente contra mi nombre y mis decisiones, y distorsionar el propósito y la realidad de lo que ha sido este proceso político de la última semana, pues la he puesto pública, la he hecho pública, la he puesto en mi voz y he dicho que es ya irrevocable, porque precisamente esa ola de mala información, por información que tengo, viene precisamente del mismo señor Armando Benedetti”, dijo inicialmente la saliente ministra.

“Fíjense que ahí empieza lo que estábamos temiendo, a manifestarse en una cosa tan sencilla que era este proceso de renuncia, que yo ya había discutido con el presidente Petro y que habíamos quedado en que yo no la iba a publicar y que era para darle a él un margen de reorganizar su gabinete. Pero se hace imposible y pues la he publicado esta mañana”, del lunes 10 de febrero, agregó.

En consideración de Susana Muhamad, en el Gobierno “ha habido estas decisiones de traer al centro del poder presidencial a personas como Armando Benedetti, que generan de la parte más ideológica del Gobierno -que es un grupo de personas que representamos las causas por las cuales el programa de gobierno está luchando- y que vemos una dificultad y una incompatibilidad de eso en términos no solo de representación política, sino de que eso ayude realmente a sacar adelante a ese programa de gobierno. Muchos de nosotros, voy a hablar por mí, consideramos que, por el contrario, lo va a hacer más difícil. Entonces creo que ahí es donde se genera esta crisis que estamos viendo”.

“El consejo de ministros fue un evento penoso”

La ministra Muhamad afirmó que fue “triste que en ese consejo de ministros, esas 20 metas que le hemos venido haciendo seguimiento de todos los sectores con Presidencia, no hubiera sido el tablero de control para esa rendición de cuentas”, sino un informe que presentó Armando Benedetti.

Dicho documento, manifestó, “es un informe más cualitativo, no es un informe realmente cuantitativo y que ni siquiera nos dieron a conocer la evaluación de ese informe que sacó el señor Benedetti y se lo puso ahí al presidente, nos tomaron a quemarropa”.

Armando Benedetti ha dejado los cargos anteriores en el Gobierno Petro por polémicas - AFP

Si Armando Benedetti deja el Gobierno, ¿reconsideraría su renuncia?

“Consideraríamos, porque nosotros no estamos para abandonar el barco, no estamos para dejar la agenda aparte”, reconoció Susana Muhamad.

Sin embargo, recalcó que su dimisión no es por la persona, “no es el problema de una persona, porque eso también es como banalizar la discusión, que es un problema personal. No, es lo que significa políticamente. Que en este momento crítico entre a la Presidencia como jefe de despacho una persona en juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, una persona que a principio de gobierno generó un escándalo con unos audios, que además maltrataron a una funcionaria que hoy es la canciller de Colombia (Laura Sarabia), que genera además unos hechos como embajador de violencia supuesta contra una mujer específicamente y que no genera una confianza, por lo menos para mí es una razón, una confianza de poder avanzar en estos cambios tan complejos y en estas decisiones, cuando esta persona está en el centro del consejo de ministros. Allí sí se genera un quiebre y también un quiebre de representación política, porque va a ser la persona que va a estar al lado del presidente. Él no va a ser el que toma las actas de las reuniones del presidente. Es un empoderamiento político que no representa los principios de este cambio que queremos hacer”.

