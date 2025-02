Estos fueron los momentos polémicos en el consejo de ministros del presidente Petro

Sobre las 5:00 de la tarde del pasado martes, 4 de febrero de 2025, inició el primer consejo de ministros del presidente Gustavo Petro que fue televisado en Colombia, hecho que se ha convertido en tema de conversación debido a los diferentes pronunciamientos que se dieron a lo largo de las seis horas que duró.

Estos son los cinco momentos clave del consejo de ministros que dejó un sinsabor tanto en los funcionarios como en el mandatario Petro, quien se ha referido a esta alocución como un “ataque caníbal” en el que en vez de abordar “el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministros”, se “evadieron las respuestas” y terminó convirtiéndose en algo “autodestructivo”.

Los cinco momentos más polémicos del consejo de ministros

1. Reclamó de Gustavo Petro a sus ministros: “Esto no es un sindicato”

Luego de que se confirmó que Armando Benedetti regresaría al gobierno Petro como jefe de despacho y el nombramiento de Laura Sarabia como la nueva canciller de Colombia, el jefe de Estado lamentó que en su gabinete se vea que “se dividen entre benedettistas y antibenedettistas”.

2. Francia Márquez manifestó molestias por nombramiento de Benedetti y Sarabia

La vicepresidenta Francia Márquez fue enfática al expresar su malestar ante la presencia de Armando Benedetti y la actitud de Laura Sarabia: "No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘respéteme que soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando".

3. Alexander López, Gustavo Bolívar y Andrés Camacho también compartieron su inconformismo con Benedetti

Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DPN), se sumó a las voces de rechazo respecto a la llegada de Benedetti y el ascenso de Sarabia. Incluso, dijo que “no nos representan en este proyecto”.

Por otro lado, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo que se solidarizó tanto con la vicepresidenta Márquez como con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, “en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes”. Sobre esta última frase, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, recalcó que “hay gente que no se la juega a fondo”.

4. El cara a cara de Gustavo Bolívar y Laura Sarabia: “Está mintiendo”

Este momento se presentó cuando la nueva canciller estaba informando sobre el aterrizaje de connacionales deportados que provenían de Panamá. La funcionaria afirmó: “Nadie de Prosperidad Social estuvo presente". Inmediatamente la interrumpió Bolívar y fue enfático en decir que “no es verdad”.

Choque entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar por situación de migrantes indocumentados en Estados Unidos. La canciller señaló que al momento de recibir a los connacionales "nadie de Prosperidad Social se hizo presente", pero Bolívar la contradijo.



5. Jalón de orejas a Daniel Rojas por llegar tarde al consejo de ministros

Con lista en mano, Petro llamó la atención a los ministros que no estaban presentes en la reunión, entre ellos el de Educación, Daniel Rojas. Además, cuando llegó, manifestó: “¡Ve! Llegó el ministro de Educación, bravo”. Después, el jefe de Estado se dirigió a Rojas y le dijo que “ya pasé por Educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que dije”.

