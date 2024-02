Suspenden juicio disciplinario contra Álvaro Leyva: ¿cuáles fueron los motivos?

Este jueves, 15 de febrero de 2024, se frenó el inicio del juicio disciplinario en contra Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes.



La diligencia disciplinaria comenzó sin la presencia de Álvaro Leyva y tardó pocos minutos en finalizar por la recusación que presentó la defensa del suspendido funcionario, señalando que el procurador ponente de este caso, Ernesto Espinosa, está impedido para conocer de este proceso porque tiene una enemistad grave con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Toda la situación se da a raíz de unas publicaciones en donde, supuestamente, Espinosa aseguró, a través de su cuenta de Twitter, en el año 2019, su enemistad con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Inmediatamente el procurador ponente rechazó estas afirmaciones por parte de la defensa del canciller Álvaro Leyva y rechazó esta recusación.

“Frente a la defensa, no tengo ningún reparo. Frente al doctor Leyva le puedo decir que no tengo ninguna enemistad. Mis opiniones, antes de ejercer el cargo, las hice en el marco del ejercicio profesional. Las relaciones que tengo en la academia la hago y es porque mi trayectoria profesional me ha llevado precisamente, como bien lo reconoce la defensa de su escrito, a consolidarme en el mundo de la academia en el derecho disciplinario”, dijo el procurador ponente.

