Un expresidente, como Álvaro Uribe, podría ser candidato vicepresidencial, según De la Espriella

El abogado Abelardo De la Espriella dijo, a través de sus redes sociales, que el exmandatario Álvaro Uribe podría postularse como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones de 2026, respondiendo a lo que dijo Iván Duque sobre el tema en una entrevista con el diario El Tiempo.

“Es una forma de darle una vuelta a la Constitución”, según Duque

Al ser preguntado sobre si un expresidente puede fungir como candidato a la Vicepresidencia, el exmandatario Duque manifestó que “jugar con esa figura es prácticamente entrar en un terreno de incertidumbre, porque si bien la Constitución no es explícita, sí hay un elemento. La Constitución dice que quien ha ejercido la Presidencia no la puede volver a ejercer, y la vocación del cargo de vicepresidente es reemplazar al presidente en el caso de fallas de ausencias de carácter permanente. Entonces, eso sería darle la vuelta a la Constitución, en mi humilde opinión”.

“Cuando a mí me han preguntado ‘¿a usted le interesaría?’, no me interesa”, añadió, invitando a que “deberíamos estar nosotros enfocados en la promoción de nuevos liderazgos, y fomentar una mayor participación política y estar dispuestos también a asumir debates que están por encima de la coyuntura y del cálculo electoral inmediato”.

Duque instó a enfocarse "en la promoción de nuevos liderazgos", en vez de buscar fórmulas para que expresidentes sean vicepresidentes - Colprensa

“Álvaro Uribe puede estar en el tarjetón como fórmula vicepresidencial”

Para el jurista, Duque comete una equivocación “porque no existe una norma constitucional que haga tal afirmación. Al partir de un supuesto falso, su opinión se ve afectada por dicho error”.

El artículo 197 de la Constitución, dice el abogado, establece que “no podrá ser ELEGIDO Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”.

“Por lo tanto, jurídicamente, es viable que un expresidente sea elegido como fórmula vicepresidencial. La prohibición constitucional se estableció únicamente para ser elegido nuevamente como presidente, y en este caso no se trata de una elección presidencial, sino vicepresidencial. No solo son escenarios distintos, sino que, bajo las normas constitucionales y la jurisprudencia existente, esta aspiración estaría protegida por los principios constitucionales vigentes”, precisó.

Estimado Expresidente @IvanDuque :

A partir de su respuesta a la pregunta de @ELTIEMPO sobre su concepto de si puede o no un expresidente ser candidato a la vicepresidencia, quiero decirle que discrepo de su postura.



1. En términos jurídicos



— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 6, 2025

Recalcó que “la prohibición constitucional se refiere exclusivamente a la elección de un expresidente como presidente, pero no impide que pueda ser elegido vicepresidente. Además, en caso de que deba asumir la Presidencia por falta absoluta del titular, tampoco habría impedimento, porque la norma prohíbe la ELECCIÓN, no el EJERCICIO del cargo en un escenario de sucesión legítima”.

“Para hablar con claridad y de frente al país, el concepto que usted ha planteado tiene su origen en la propuesta que he hecho para que, en las próximas elecciones presidenciales -si logramos evitar que el jefe de la mafia, Gustavo Petro, violente la democracia-, el expresidente @AlvaroUribeVel pueda estar en el tarjetón como fórmula vicepresidencial. De este modo, podríamos derrotar al gobierno populista de izquierda que está destruyendo el país”, dijo De la Espriella.

Y cuestionó a Duque, preguntándole si “¿no cree usted que con Álvaro Uribe, el activo político más grande que tenemos, estaríamos no solo cumpliendo con la Ley, sino también con la historia y con los millones de colombianos que creen y luchan por estas ideas?”.