Xavier Vendrell: "Me pagaron $100 millones por trabajar 20 meses en campaña de Petro"

Xavier Vendrell detalló su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro, destacando su papel organizador. "En la campaña del 2022 fui solicitado por el presidente para que le ayudara. No se trata únicamente de mérito mío. Sin un candidato tan fuerte como él y un equipo sólido, no habría sido posible", afirmó Vendrell en su entrevista con Blu Radio y Noticias Caracol en vivo.

Uno de los aspectos clave de su función fue la organización de los testigos electorales. "En lugar de los 8.000 testigos previstos, organizamos 86.000 y eso fue obra mía", explicó Vendrell.

Aunque reconoció que algunos testigos recibieron pagos, aclaró que no todos los involucrados fueron remunerados: "No se pagó a todos los testigos, solo algunos recibieron compensación por tareas específicas, pero no tengo detalles exactos sobre los montos". Adicionalmente, aclaró que no tocó dinero de la campaña.

Controversias sobre la nacionalidad y los negocios de Xavier Vendrell

en Colombia

Xavier Vendrell también abordó los rumores sobre la rapidez con la que recibió la nacionalidad colombiana tras la llegada del nuevo gobierno. "He estado en Colombia desde 2011, no soy un recién llegado. La nacionalidad se otorgó porque el Gobierno consideró que era de su interés", explicó. Aseguró que su larga presencia en el país y su promoción de inversiones justificaron el otorgamiento de la ciudadanía.

En cuanto a las acusaciones sobre negocios millonarios en Colombia, Vendrell desmintió las cifras publicadas. "No tengo inversiones por 500 millones de euros. Si tuviera esa cantidad de dinero, mi esposa no estaría trabajando arduamente en fisioterapia. Soy un trabajador que vive de su sueldo", dijo en respuesta a las especulaciones.

Activismo y estallido social en Colombia

Sobre su implicación en el activismo, Xavier Vendrell se distanció de cualquier conexión con el estallido social de 2021 en Colombia. "No estaba en el país durante el estallido social, me enteré de los eventos por la prensa. No tengo nada que ver con esos acontecimientos", sostuvo, desmintiendo cualquier vínculo con las movilizaciones y afirmaciones de que organizó o influyó en ellas.

Además, Vendrell respondió a las acusaciones relacionadas con el asedio a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2024. Aclaró que, "durante los eventos en la Corte Suprema, estaba de vacaciones. No tuve nada que ver con esos incidentes".

Reiteró que no estuvo involucrado en las movilizaciones que causaron el asedio a los magistrados en el Palacio de Justicia.

Algunos comentarios y participación en el gobierno



En relación con las polémicas frases atribuidas a él en grabaciones reveladas en España en 2018, Vendrell explicó el contexto de sus comentarios. "Las frases sobre Petro fueron parte de una conversación privada grabada de manera dudosa. Era una forma de expresar ideas utópicas sobre un mundo ideal sin leyes, pero que la realidad requiere normas para avanzar", justificó.

Finalmente, sobre el gobierno de Gustavo Petro, Xavier Vendrell manifestó una opinión equilibrada. "Como cualquier gobierno, el de Petro tiene cosas buenas y cosas no tan buenas", concluyó, ofreciendo una perspectiva crítica pero justa sobre la administración actual.

Frente a las preguntas que le realizaron sobre el pago de la participación en la campaña de Gustavo Petro, afirmó que le pagaron "100 millones de pesos por trabajar 20 meses" en la misma.