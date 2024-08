Xavier Vendrell: “El presidente Petro ha salido a defenderme porque sabe que soy honesto”

El exdiputado catalán Xavier Vendrell, quien ha trabajado como asesor del presidente Gustavo Petro, habló con Blu Radio y Noticias Caracol en vivo sobre la supuesta fortuna que ha amasado en Colombia con negocios “inmobiliarios y de asesoría gubernamental, que es lo que él hace ahora y lo que ha estado haciendo en la campaña del presidente Petro desde 2018, por lo menos”, según el periodista del diario ABC David Alandete.

Según él, estas acusaciones son falsas y por eso el jefe de Estado colombiano lo ha defendido.

“El presidente Petro me conoce personalmente y humanamente, y conoce perfectamente a mi familia, sabe que somos gente trabajadora, honesta, que no hemos robado un peso, que no tenemos contratos con el Estado, que todo eso que se ha explicado es mentira y, por tanto, ha salido a defenderme porque me ve mal, porque póngase en mi piel”, aseveró.

Xavier Vendrell sostuvo en la entrevista que se encuentra mal, pues su hija ha visto en redes y medios que su padre está “organizando células terroristas, que soy multimillonario”, algo que, insistió, no es cierto.

“Tenemos una casa que hemos pagado con una hipoteca”

Según Xavier Vendrell, “yo cobro de una fundación que se llama Campo Digno, (…) no he cobrado una sola comisión por ninguno de los contactos que he hecho entre productores colombianos y compradores de otros países, ni un peso. Pero tampoco sería un delito”.

Sostuvo que si en verdad tuviera una fortuna, su esposa no trabajaría como fisioterapeuta y que ambos viven de su sueldo.

"Estuve 25 años en política, mi esposa y yo, todo lo que tenemos, nuestra casa, la hemos pagado con nuestro esfuerzo, con una hipoteca pagando nuestras letras cada mes durante muchísimos años. Eso es todo lo que tenemos. No tenemos nada más", dijo.

Xavier Vendrell subrayó que "tuve un contrato durante 9 meses por el que cobré 45 millones de pesos, que algunos medios interpretaron que estaba cobrando 45 millones de pesos mensuales".

“Petro no es una persona ambiciosa”

“El Gobierno Petro tiene, como cualquier Gobierno, cosas buenas y cosas no tan buenas”, sostuvo Xavier Vendrell, recalcando: “¿Qué Gobierno no comete errores?, ¿quién toma decisiones y no comete errores? El presidente Petro ha tomado muchas decisiones buenas”.

Y aunque reconoció que “el presidente Petro puede tener muchos defectos, en lo último en lo que tiene interés es en la plata. No es una persona ambiciosa, que le preocupe tener unos bienes”.