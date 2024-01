Acemi lanza alerta: "Servicio de salud se está afectando, es caótico lo que pasa con medicamentos"

En una medida sin precedentes, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia interpuso una demanda de acción popular contra 21 EPS por supuestamente comprometer el acceso a la salud y no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.



Ana María Vesga Gaviria, presidenta de Acemi, reiteró que “es una acción inédita”, que lo que hace “es abandonar el diálogo técnico” que se inició en 2023 con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, “y empezar a tener esta discusión en los estados judiciales”.

La funcionaria recalcó que actualmente “tenemos una UPC o prima, que es lo que se paga por cada colombiano, que no está siendo suficiente”.

¿Cuánto se paga por cada colombiano?

Ana María Vesga: “Con el ajuste para este año estaremos sobre más de 1.300.000 pesos anuales. Cuando usted ya calcula eso en términos de atenciones, servicios para toda la población colombiana, la verdad que lo que se hacen son milagros, porque este es un sistema que cubre, repito, prácticamente todo. Entonces, pues la plata no está alcanzando”.

El gobierno dice que esa unidad de pago por captación (UPC) es suficiente. Lo que alegan en esta demanda es que no hay un buen manejo con lo que llaman las reservas técnicas. ¿Qué decir ante eso?

Ana María Vesga: “En el mundo ideal, cuando los dineros alcanzan, usted presta los servicios y va reservando ese dinero para el momento en que le llegue la factura y pagarle a la red. El problema es que nosotros también hemos hablado de algo que se llama siniestralidad; es decir, de cada 100 pesos que nosotros recibimos por UPC, las EPS se están gastando, en promedio, para el año 2023 la siniestralidad cerró aproximadamente en 102%, para 2022 en 103%. Es decir, nos estamos gastando tres, cuatro pesos más, sin contar un pedacito de gasto administrativo importante que tampoco se está cubriendo. Entonces, desde luego, pues si yo gasto 100, no soy capaz de ahorrar 100, y eso es lo que está generando el desfase en la reserva”.

“Y si a eso se le suma que los dineros por presupuestos máximos los estamos recibiendo supremamente atrasados, es decir, para el año 2022 no hemos recibido un billón de pesos, para el 2023 no nos han pagado el mes de diciembre y nos deben ajustes por otro billón de pesos. Hoy estamos a 16 de enero y nos deben ya el mes de enero. Entonces, el apalancamiento que se va generando financiero y lo cortos que llegan estos recursos impiden hacer esa reserva como se debería”, agregó.

El Ministerio dice que ese dinero es suficiente y que el mal manejo financiero de las EPS es lo que está generando tal hueco fiscal.

Ana María Vesga: “El juicio desde el ministerio es que todas las EPS lo hacen mal, de que el dinero sí alcanza. La realidad es que, de manera técnica, se le ha mostrado al ministerio lo que está sucediendo con las frecuencias, con los precios en el sistema y con la mayor demanda de servicios que está generando que la UPC no alcance. Pero desde luego, si yo me paro en la posición de que todas las EPS son malas, de que todas las EPS hacen mal uso de su dinero, pues es muy difícil avanzar en la conversación y no llegamos a la verdadera solución. La solución no es la plata para las EPS, la solución es cuál es el recurso, cuál es el dinero que necesita este sistema para financiarse”.



¿Qué probabilidades hay de que se empiece a deteriorar el servicio de salud para los colombianos?

Ana María Vesga: “Ya está pasando. Cuando el dinero no le alcanza, cuando recibe el dinero tarde y usted tiene que seguir dando atenciones y ha agotado sus patrimonios, porque el caso con las EPS es que se han consumido también sus propios patrimonios, usted empieza a apalancarse en la red. ¿Qué significa eso? A pagarle más tarde. Y los prestadores también tienen que proteger su cartera, proteger sus cuentas por cobrar. ¿Qué empiezan a hacer? A cerrar servicios. ¿Y esos servicios a quiénes afectan? Al ciudadano que está viendo que se está demorando más en obtener una cita para una consulta, para un procedimiento. El servicio ya se está afectando. Es decir, eso es real. La discusión de fondo es esa. El problema no es contra las EPS, es cómo aseguramos un correcto financiamiento para que los usuarios no empiecen a sentir, como ya está sucediendo, que el sistema les está fallando. Entrega de medicamentos sin ir más lejos. Es caótico lo que está sucediendo hoy, además de problemas de abastecimiento. Entonces el sistema está sufriendo”.

¿El sistema está en riesgo? ¿Cuánto podría aguantar?

Ana María Vesga: “El sistema sí está en riesgo, es un riesgo sistémico. Y cuando hablamos de riesgo sistémico no es que las EPS se quiebren o que las EPS se vayan. Es que los recursos no están alcanzando, no están alcanzando en las EPS que los administran, no están alcanzando para los prestadores que no están recibiendo con oportunidad sus pagos para los proveedores y, en consecuencia, para los pacientes. ¿Cuál es el día D? No tenemos la varita, pero eso es una luz que se va apagando y cuesta vidas”.