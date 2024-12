Audifarma solicitó a Supersociedades entrar en reorganización empresarial: ¿qué significa?

Audifarma envió una solicitud a la Superintendencia de Sociedades para entrar en un proceso de reorganización empresarial debido a la crisis financiera del sector salud.

(Lea también: Supersalud investiga a Audifarma por denunciadas fallas en entrega de medicamentos)

La misiva enviada a la entidad reguladora, firmada por el representante legal de la empresa, Diego Fernando Díaz, tiene fecha del 25 de noviembre de 2024 y está dirigida a procesos de insolvencia.

Esta es la carta que Audifarma envió a la Supersociedades - Captura de pantalla

¿Qué fin tiene la reorganización empresarial de Audifarma?

La farmacia acudió a esta opción para garantizar la viabilidad de la compañía mediante la reestructuración de sus operaciones y en busca de la normalización de sus relaciones comerciales y en materia de créditos. La Supersociedades no ha tomado decisión todavía sobre la solicitud.

Publicidad

Situación de Audifarma con Nueva EPS

A mediados de octubre pasado, Audifarma informó que se vio " en la difícil pero necesaria decisión de retirar de manera progresiva nuestros servicios a Nueva EPS", proceso que terminaría el 4 de diciembre pasado.

(Lea también: Así entregará medicamentos Nueva EPS luego de que Audifarma pidiera suspender distribución)

Publicidad

Según la farmacia, “la diferencia de cifras de cartera entre los estados financieros de Audifarma e IPS Especializada, que asciende a $651.000 millones con corte a septiembre 30, y los reportes de la Nueva EPS, generan un riesgo crítico para nuestra organización, que nos impide continuar con la prestación óptima del servicio”.

Poco después, la Superintendencia de Salud, que intervino en el conflicto, informó que “ambas partes estuvieron de acuerdo con que las deudas de la Nueva EPS no son de la vigencia de 2024, sino de vigencias anteriores”.

“Las dos partes también se comprometieron a garantizar la entrega oportuna de medicamentos y demás tecnologías de salud a los usuarios de Nueva EPS, al margen del proceso conciliatorio y la decisión que pudiesen tomar, en el sentido de una eventual terminación de su relación contractual, caso en el cual se comprometen a realizar un desmonte gradual para evitar el impacto a los pacientes, al tiempo que Nueva EPS presentaría un plan de acción ante la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la dispensación de los medicamentos a todos sus afiliados en el territorio nacional”, agregó.

No obstante, según información publicada en La Patria, algunos usuarios de Nueva EPS dejaron de recibir medicamentos desde noviembre.

Publicidad

Ana María Giraldo le dijo a ese medio que el 29 de noviembre, al reclamar un medicamento de alto costo en Audifarma, le informaron que ya no le estaban prestando servicio a la entidad. El 3 de diciembre “fui otra vez y tampoco. En las oficinas administrativas no tienen información del nuevo prestador. El medicamento cuesta $320 mil y no lo podemos conseguir particular”, declaró.