Así entregará medicamentos Nueva EPS luego de que Audifarma pidiera suspender distribución

La Nueva EPS dio a conocer los mecanismos que establecerá para garantizar los tratamientos farmacéuticos a sus usuarios, luego de que Audifarma terminara “unilateralmente entrega de medicamentos a afiliados” de la entidad.

¿Por qué Audifarma no entregará medicamentos a Nueva EPS?

A través de un comunicado, la Nueva EPS informó que se reunió “con la Junta Directiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo -AFIDRO- ya que hemos identificado que la industria le ha bloqueado la entrega de medicamentos a AUDIFARMA por falta de pagos. Lo que le demostramos a AFIDRO es que nosotros, en lo corrido del 2024, le hemos pagado por encima de lo facturado (incluyendo Presupuesto Máximos que ni siquiera hemos recibido) para garantizar la correcta prestación de los servicios a nuestros afiliados. Esa excusa del supuesto no pago que usa este operador farmacéutico pone en riesgo la salud de los colombianos, esto es inaceptable. Hemos pagado más del 100% de los servicios prestados, entonces, no entendemos por qué los pacientes no son atendidos”.

¿Cómo garantizará Nueva EPS la entrega de medicamentos?

Nueva EPS recalcó que le solicitó al operador Audifarma “que garantice la entrega de los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), como mínimo, seis meses para mitigar las posibles afectaciones”.

No obstante, la entidad habilitó el callcenter “y otros canales como el WhatsApp oficial, para que los afiliados que presenten situaciones en el servicio los puedan reportar y así gestionar efectivamente sus casos”.

“En consecuencia, se avanza en una estrategia de entrega que busca desconcentrar en los grandes operadores para dar paso a aquellos que tengan más capacidad de llegada a todos los rincones del país, donde la consigna sea la entrega ininterrumpida, por encima de los trámites administrativos a los que haya lugar”, agregó.

Es por eso que, inicialmente, a “los 5.121 pacientes que vienen siendo atendidos en la IPS Especializada (adscrita a AUDIFARMA), ya se garantizó que más del 98% (5.043) reciban atención en redes ya contratadas y con alta calificación en su atención, de acuerdo con el estándar que maneja la Cuenta de Alto Costo”, aseguró el doctor Julio Alberto Rincón Ramírez, quien encabeza la intervención que adelanta la Supersalud.

Es decir, no dependerán del operador farmacológico con el fin de evitar contratiempos.

Como plan de acción urgente, la Nueva EPS determinó, solo para usuarios con enfermedades crónicas, que el paciente se inscriba en una base de datos a través de las plataformas de la entidad. Así, a través de empresas de transporte, se enviará directamente el medicamento al lugar de preferencia del afiliado.

Para el resto de los usuarios, los medicamentos se van a distribuir en otros dispensarios, mientras la Nueva EPS empieza a importar y comprar directamente tratamientos.

Audifarma se pronuncia sobre situación con Nueva EPS

Audifarma emitió un comunicado informando que "nos hemos visto en la difícil pero necesaria decisión de retirar de manera progresiva nuestros servicios a Nueva EPS".

"La finalización completa está prevista para el 04 de diciembre de 2024. No obstante, gracias a los buenos oficios de la Superintendencia Nacional de Salud que, en reunión del 11 de octubre de 2024 en la cual participó Nueva EPS, programó una mesa técnica tripartita el día miércoles 23 de octubre en la cual se espera allanar las diferencias", agregó.

Audifarma sostiene que "la diferencia de cifras de cartera entre los estados financieros de Audifarma e IPS Especializada, que asciende a $651.000 millones con corte a septiembre 30, y los reportes de la Nueva EPS, generan un riesgo crítico para nuestra organización, que nos impide continuar con la prestación óptima del servicio".