Aumentan trastornos mentales en Colombia: más de 800 mil personas han pedido ayuda este año

Aumentaron las consultas portrastornos mentales en Colombia . Según un informe entregado por la Procuraduría General de la Nación, con base en datos del Ministerio de Salud, este año han crecido en un 14,2 por ciento las citas por enfermedades psiquiátricas. Entre las patologías más comunes en la población nacional están la depresión y la ansiedad.

>> Le puede interesar: vea cómo ayudar a alguien que piense en quitarse la vida

"Miren esta cifra, que es altamente preocupante: uno de cada 4 colombianos ha experimentado, en este país, algún trastorno o problema de salud mental en algún momento de su vida. ¡Uno de cada cuatro! Cifra que se agrava de mayor manera para nosotras las mujeres. Un 69.9% más grave frente a las mujeres los temas de salud mental", recalcó la procuradora Margarita Cabello este viernes.

La funcionaria, que participó en el IV Foro de Salud Mental realizado este 1 de noviembre en Bogotá, indicó que entre enero y julio de 2024, es decir, los primeros siete meses del año, un total de 811.577 ciudadanos recibieron algún tipo de atención por sufrimientos relacionados con la salud mental.

Publicidad

"Es un incremento de 14,2% en el total de personas atendidas por estos servicios. Y lo grave de todo este panorama que estoy mostrando es que la encuesta de percepción indicó que aproximadamente el 75% de los usuarios calificaron los servicios, la atención en salud mental, como malos o regulares", señaló la jefe del Ministerio Público.

Primeros auxilios psicológicos (Parte 1)

¿Qué pasa con los medicamentos para pacientes con trastorno mental?



Hay otro tema que alarma a la Procuraduría, y afecta directamente a los pacientes, el de la demora o negación de medicamentos para tratar patologías mentales. Aunque en cada una de las enfermedades que afectan al ser humano las medicinas son esenciales, en el caso de los trastornos psiquiátricos resultan vitales e indispensables para evitar crisis y desenlaces incluso fatales.

Publicidad

"Nosotros como Procuraduría General de la Nación ya estamos cansados de presentar requerimientos permanentemente, requiriendo al Ministerio de Salud y Protección Social, requiriendo al Invima, para que desarrollen programas, para que desarrollen estrategias, para que desarrollen acciones que puedan garantizar a todo el país el suministro de fármacos que ayuden al mejoramiento de la salud mental. Y, lo más importante, el suministro a tiempo y oportuno de fármacos para evitar la interrupción en los tratamientos médicos", subrayó Cabello.

>> Vea, además: ¿qué conexión hay entre las emociones y la salud cardiovascular?

Los trastornos mentales son reales, no un invento y ni "ganas de molestar o llamar la atención". Cada año cobran miles de víctimas y, de allí, la importancia de tomarlas en serio y no estigmatizarlas. Está bien estar mal. Consultar a un profesional, psicólogo o psiquiatra, no es sinónimo de debilidad ni de vergüenza. Por el contrario, es una necesidad cuando las emociones duelen y los pensamientos pesan. ¡Pida ayuda, no está solo!

Primeros auxilios psicológicos (Parte 2)

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no está bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, páginas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas