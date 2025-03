¿Cómo funcionaría la Adres tras aprobarse la mayoría de artículos de reforma a la salud en Cámara?

Este jueves 6 de marzo terminaría la discusión en Cámara de Representantes para votar por los 8 artículos que hacen falta para que la reforma a la salud pase su segundo debate. Entre lo aprobado el miércoles por los congresistas está el funcionamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) como el único ordenador de gasto.

¿Cómo funcionaría la Adres si pasa la reforma a la salud?

Actualmente, la entidad tiene poco más de 200 trabajadores de planta. Según la representante Catherine Juvinao, que tiene graves reparos con el proyecto de ley del Gobierno, la Adres no contrata la red de prestadores y maneja cerca de 370.000 transacciones al año, “pero con la reforma a la salud se vuelve una entidad superpoderosa, al punto de que el director de la Adres va a ser el funcionario más poderoso de cualquier Gobierno porque va a manejar esa sola persona cerca de 90 billones de pesos, será un funcionario más poderoso que el mismo ministro de Salud”.

El Ministerio de Salud, entre tanto, detalló cómo funcionará el ente regulador con los artículos aprobados:

Artículo 9. Funciones de la Adres: esta entidad será responsable de garantizar el adecuado recaudo, administración, flujo y control de los recursos públicos destinados a la salud, asegurando su uso eficiente y transparente.

Artículo 10. Recursos administrados por la Adres: para garantizar el financiamiento del sistema de salud y que todas las personas cuenten con el derecho a una salud con dignidad en cualquier parte del territorio nacional, se aseguran los recursos.

Artículo 11. Nuevas fuentes de financiación: a partir de 2026, el Gobierno Nacional destinará lo recaudado por impuestos saludables al sistema de salud. Esto se traduce en más inversión en hospitales, medicamentos y atención médica de calidad para todos.

Artículo 12. Destinación de los recursos administrador por la Adres: los recursos de la entidad fortalecerán la atención en salud, garantizarán transporte médico en zonas rurales, apoyarán hospitales y urgencias, y cubrirán licencias parentales y emergencias.

Artículo 13. Fondo Único Público de Salud: será administrado por la Adres con el objetivo de centralizar y optimizar el uso de los recursos.

“Vamos a tener escándalos como el de la hemofilia”

La congresista Juvinao afirmó que “la Adres va a contratar solita y de manera directa cerca de 60.000 prestadores entre clínicas, hospitales y prestadores independientes en negociaciones uno a uno, abriendo con esto los incentivos a la corrupción en las formas de negociación. Lo más perverso, es aberrante, Adres va a pagarles a estos 60.000 prestadores de manera directa el 85% del valor de las facturas mínimo, puede ser el 100% sin auditoría, que lo tenga claro el país, porque el artículo 19 le dice a la Adres que tiene que pagar en 30 días, pero que la gestora tiene 60 días para hacer la auditoría. ¿Qué pasa si la gestora no hace la auditoría en 30 días? Adres va a pagar y ayer (miércoles) se aprobó una proposición aberrante también que dice que si en 60 días la gestora no tiene las auditorías se entenderán aprobadas las facturas; es decir, aquí el sistema se va a desfondear, vamos a tener escándalos como el de la hemofilia y todos estos carteles de pacientes fantasmas, de IPS fantasmas, casi que va a ser un tema del día a día y la corrupción que hemos visto hasta ahora en el sistema de salud, que nadie está defendiendo el sistema de hoy, simplemente que esta reforma en lugar de mejorar los problemas, los agrava, pues la corrupción va a ser cosa de niños, porque la que se viene va a ser muchísimo peor”.

Así mismo, manifestó que “cuando Adres simplemente implosione, porque no le van a dar personal, no le van a dar más presupuesto, no la van a fortalecer técnicamente, no van a ampliar la planta, cuando Adres simplemente desplome y se vuelva el principal foco de la corrupción del nuevo sistema, que este Gobierno no venga a decir que es que simplemente hubo un saboteo en la implementación de su reforma”.

No obstante, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, dijo durante el debate que “esta reforma a la salud busca resolver problemas estructurales que tiene el actual sistema. Es un sistema que se ha planteado que le entregaba responsabilidades de gestión de riesgo financiero a unos privados, que porque ellos iban a hacer control del

gasto, faltaban recursos, ellos iban a concurrir, pero, además, que iban a proteger los recursos de la corrupción y nada de eso ha sucedido”.

Los recursos de la Adres fortalecerán la atención en salud, garantizarán transporte médico en zonas rurales, apoyarán hospitales y urgencias, y cubrirán licencias parentales y emergencias, según el Gobierno - Colprensa

Por su parte, desde el Ministerio de Salud se dijo que con la aprobación del articulado sobre la Adres se va a “centralizar y optimizar el uso de los recursos, garantizando un manejo eficiente de los mismos con el fin de que más personas accedan a servicios de salud de calidad, sin demoras ni barreras. Este contará con tres cuentas: atención primaria en salud, red hospitalaria y cuenta general”.

Otra percepción tiene Ana María Vesga, directora de Acemi, quien dijo en redes sociales: "Avanzó sin dificultad la aprobación de la reforma a la salud: Persisten las mismas dificultades expresadas desde la ponencia: Adres desnaturalizada, servicios pagados sin auditoría, fragmentación de la UPC, roles difusos entre los agentes. Nada de esto conduce a una mejor atención en salud, nada de esto contribuye a la mayor transparencia, nada de esto favorece a los pacientes. Una reforma sin consensos que no ha atendido argumentos, ni cifras, ni el conocimiento de los agentes del sistema. Enorme responsabilidad le asiste al Senado de la República para el tercer debate".

Juvinao, por su parte, sostiene que “con esta reforma ganan los políticos, ganan también las EPS y lastimosamente pierden los pacientes”.

