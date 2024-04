Copper Skin, la ropa de cobre que busca aliviar dolorosos síntomas de la piel de mariposa

La piel de mariposa o epidermólisis bullosa es una enfermedad huérfana, incurable y dolorosa que provoca la formación de heridas y ampollas en los pacientes al menor contacto con cualquier superficie, ropa o producto. De acuerdo con la información de la red mundial DEBRA Internacional, se estima que la incidencia es de 1 entre cada 17.000 y 50.000 nacidos, y la prevalencia es de 1 de cada 100.000 personas.



La piel de mariposa puede impactar zonas del cuerpo como los ojos, la boca o el esófago; además, ocasionar anemia, sindactilia -fusión de los dedos de manos y pies-, desnutrición, carcinomas, entre otras.

Movistar, en colaboración con la Fundación Debra -una organización internacional dedicada al apoyo de personas con piel de mariposa-, propone una iniciativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde pilares como la sostenibilidad y la responsabilidad social, crearon Copper Skin, la línea de ropa que promete transformar la vida de los niños afectados por esta dolorosa enfermedad.

“Desde Movistar estamos convencidos que esta alianza junto a la Fundación Debra subraya la importancia de la colaboración entre el sector tecnológico y las organizaciones de salud, para abordar de forma diferencial desafíos que se presentan en las personas. Alineados a nuestra misión como compañía, seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que permiten mejorar la vida de las personas”, manifestó Fabián Hernández, presidente CEO de Movistar Colombia.

Con un enfoque humanitario dentro del ámbito de la salud, la filial de la empresa española Telefónica se suma a las soluciones creativas que necesita el mundo actual. Aprovechando el desuso del cobre debido a la migración de la tecnología de internet a la fibra óptica, esta compañía desarrolló prendas terapéuticas.



¿Cómo funciona la ropa Copper Skin?

El cobre es conocido por sus propiedades angiogénicas, antibacterianas y antimicrobianas. Por lo que Movistar, dentro de sus objetivos de uso consciente y sostenible de los recursos tecnológicos, se unió a la Fundación Debra, para confeccionar ropa con hilos de cobre reciclado.

“Transformamos el cobre que nos brinda Movistar en ropa, con las propiedades curativas del cobre: antiviral, antibacteriano, antifúngico. Nos permite brindar comodidad y movimiento a los pacientes que sufren con piel de mariposa en el país, es una solución con un elemento de la tecnología que termina siendo un insumo sanador para muchas personas”, puntualizó la doctora Liliana Consuegra, fundadora y directora de la Fundación Debra.

Copper Skin, podría ofrecer protección y fomentar la cicatrización de la delicada piel de los niños que padecen de epidermólisis bullosa, una enfermedad hasta el momento incurable que afecta a cerca de 80 personas en Colombia, ubicadas en 20 departamentos del país, quienes han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Pero, "no hay un registro completo de los pacientes a nivel nacional, pues muchos aún no conocen este diagnóstico o no han sido reportados oficialmente en el sistema de salud colombiano", sostuvo la médica Consuegra.

Un ejemplo de sostenibilidad e innovación

Copper Skin no es solo un testimonio del ingenio en la reutilización de materiales; es un faro de esperanza para aquellos cuyas vidas están marcadas por la vulnerabilidad.

Este proyecto, no solo llevará bienestar y salud a los pacientes de la Fundación Debra en el mediano plazo, sino que dejará disponibles los patrones de los diseños para que cualquier paciente o institución en el mundo pueda utilizarlos, demostrando que la tecnología y la humanidad pueden ir de la mano en la construcción de un futuro sostenible.