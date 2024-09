Mamá dice que su hijo murió por falta de medicamento: "Llamaron a entregarlo tras sepelio"

La mamá de un niño de once años denunció que después del funeral de su hijo la llamaron para decirle que ya estaba disponible el medicamento para tratar la enfermedad que padecía el menor de edad.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Luz Ángela Parra, mamá del niño, mencionó que “Juan Manuel recibía su tratamiento hacía ya diez años y medio. Nosotros nunca habíamos tenido problema al reclamar su medicamento. Entre abril y mayo ya íbamos a Audifarma y nos decían que no había, que estaba desabastecido. Ese medicamento se llama Clobazam”.

Ante la negativa para reclamar las medicinas de su hijo, Luz Ángela emitió un derecho de petición a la EPS Compensar. La entidad le respondió que el médico tratante debía cambiar el medicamento por otro que funcionara.

Desafortunadamente, no había un medicamento equivalente al que usaba Juan Manuel, según la denuncia.

“Recibí una llamada de Compensar y me dijeron que el medicamento estaba desabastecido por laboratorio y que el laboratorio ya no los estaba produciendo. A raíz de las intervenciones con las EPS, tuve problemas y desde mayo Juan no recibía su medicamento”, mencionó la mujer en Blu Radio.

"Esos medicamentos no se pueden quitar abruptamente"

Luz Ángela señaló que “a mi hijo lo enterré el lunes pasado y al otro día me llegó la comunicación de que ya había Clobazam”.

El medicamento de Juan Manuel lo ayudaba con el problema neurológico. “El Clobazam era el que más le hacía a Juan Manuel. Esos medicamentos neurológicos no se pueden quitar abruptamente. Hay que hacerle un proceso y eso solo lo hace el neurólogo. Al quitarle a Juan el medicamento, se me fue descompensando poco a poco. Aunque el doctor empezó a ajustarle los otros medicamentos, no hubo poder humano que ayudara con el tema”.

Por último, Luz Ángela señaló que su hijo Juan Manuel entró en “estatus, no se levantaba y se me murió”.

